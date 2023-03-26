Степанакерт: Российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанцами об их возвращении на исходные позиции

Об этом сообщают из Информационного штаба Нагорного Карабаха – eдиной информационной платформа госорганов региона.

В сообщении отмечается, что при этом российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции.

«Наряду с этим подразделения Армии обороны предприняли и предпринимают соответствующие шаги для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Азербайджана и в случае необходимости для обеспечения безопасного использования данной горной дороги.

Власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] находятся на постоянной связи с командованием миротворческих войск Российской Федерации с целью принятия всех возможных мер для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило о нарушении со стороны Вооруженных сил Азербайджана Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. В частности, в российском военном ведомстве заявили, что ВС Азербайджана «пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняли высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступили к инженерному оборудованию поста».