Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Степанакерт: Российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанцами об их возвращении на исходные позиции

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе (архив)

После позиционного продвижения азербайджанских вооруженных сил к одной из высот, находящейся рядом с дорогой Степанакерт-Гайбалышен-Лисагор, российские миротворцы заняли данную высоту и контролируют ее.

Об этом сообщают из Информационного штаба Нагорного Карабаха – eдиной информационной платформа госорганов региона.

В сообщении отмечается, что при этом российские миротворцы ведут переговоры с азербайджанской стороной, чтобы обеспечить их возвращение на исходные позиции.

«Наряду с этим подразделения Армии обороны предприняли и предпринимают соответствующие шаги для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Азербайджана и в случае необходимости для обеспечения безопасного использования данной горной дороги.

Власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] находятся на постоянной связи с командованием миротворческих войск Российской Федерации с целью принятия всех возможных мер для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 марта Министерство обороны Российской Федерации заявило о нарушении со стороны Вооруженных сил Азербайджана Трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года. В частности, в российском военном ведомстве заявили, что ВС Азербайджана «пересекли линию соприкосновения сторон в Шушинском районе, заняли высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступили к инженерному оборудованию поста».

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG