США прогнозируют новую напряженность между Арменией и Азербайджаном. Накануне в своем ежегодном докладе об оценке угроз американская разведывательная служба не исключила краткосрочного вооруженного противостояния между двумя странами с учетом присутствия вооруженных сил по обе стороны границы. Вчера же официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, квалифицировав сложившуюся ситуацию как «чувствительную», сказал, что армяно-азербайджанские отношения слишком близки к эскалации насилия.

«Это ситуация, которая крайним образом имеет тенденцию к насилию, что мы наблюдали в последние дни в Нагорно-Карабахском регионе, и это затяжной конфликт, и Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное, чтобы помочь в его разрешении. Мы продолжим двустороннюю работу с этими странами, трехстороннюю работу с Арменией и Азербайджаном, поддерживая их усилия в диалоге и дипломатии, а также через все соответствующие механизмы, помогая этим странам вести собственную дипломатию и достигать договоренностей, которые, мы надеемся, им удастся достичь», - сказал Прайс.

В результате вооруженного нападения азербайджанцев на автомобиль утром в воскресенье погибли трое карабахских полицейских, азербайджанцы также сообщили о потерях.

А вчера вечером Минобороны Армении сообщило о новом нарушении режима прекращения огня в Гегаркунике, в направлении Верин Шоржа. По данным военного ведомства, азербайджанцы обстреляли армянские позиции, потерь с армянской стороны нет. Азербайджан не ответил на это сообщение, но ранее Баку обвинил обе армянские стороны в стрельбе в направлении своих позиций. И Ереван, и Степанакерт опровергли утверждения Баку об обстреле.

Американская разведка объяснила сохранение армяно-азербайджанской напряженности отсутствием мирного договора, слишком близким присутствием вооруженных сил двух стран на границе, отсутствием механизма поддержания режима прекращения огня, а также поведением Азербайджана, не отказавшегося от военного давления в переговорах с Арменией. «В мирных переговорах достигнут определенный прогресс, однако наиболее проблемные вопросы, такие как вопрос государственных границ и будущее Нагорного Карабаха, далеки от решения», - говорится в докладе.

Хотя Москва заявила, что азербайджанская сторона первой открыла огонь в Карабахе в воскресенье, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова призвала обе стороны к сдержанности.

В Москве считают, что активное участие официального Еревана в переговорах с Баку по урегулированию конфликта может способствовать разрядке «нынешней напряженности».

«Считаем также, что деэскалации нынешней напряженности способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок», - сказала Захарова.

После закрытия Лачинского коридора министр иностранных дел Арарат Мизоян не стал участвовать в армяно-азербайджанских переговорах при посредничестве России, сославшись на то, что дорога закрыта. В целом, по мнению Еревана, Степанакерт и Баку должны напрямую вести переговоры и находить решение по вопросу открытия Лачинского коридора, а Армения не должна в них вмешиваться.

Как видно, Москва такого мнения не разделяет, более того, после несостоявшейся встречи глав МИД Еревану и Баку вновь было предложено провести трехстороннюю встречу. Ереван не отказался, но и спустя полтора месяца после этого предложения оно так и не стало реальностью.