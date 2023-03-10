Москва призвала Ереван и Баку предпринять шаги для деэскалации ситуации

Несмотря на то, что Министерство обороны России также зафиксировало, что азербайджанская сторона первой открыла огонь в воскресенье, Захарова призвала обе стороны к сдержанности.

Отвечая в ходе брифинга в четверг на вопрос одного из журналистов об угрозах Азербайджана в адрес Нагорного Карабаха, Захарова заявила, что «воинственная риторика с любой из сторон контрпродуктивна и не помогает продвижению мирной повестки».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что в результате вооруженного инцидента 5 марта есть жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны, и призвала Ереван и Баку принять меры для деэскалации ситуации. Она подчеркнул, что вопросы, связанные с безопасностью и обеспечением жизнедеятельности в зоне ответственности миротворческой миссии, должны решаться мирным путем.

«Исходим из того, что Баку и Ереван должны неукоснительно соблюдать все положения трехсторонних договоренностей на высшем уровне, в том числе относительно обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе и использования Лачинского коридора. Считаем также, что деэскалации нынешней напряженности способствовало бы активное участие официального Еревана в поиске взаимоприемлемых развязок», - подчеркнула Захарова.

Что касается продолжающегося перекрытия Лачинского коридора азербайджанцами, называющими себя «экоактивистами», Захарова вновь заявила, что поиск путей урегулирования ситуации вокруг Лачина и Нагорного Карабаха в целом продолжается, отметив контакты с Арменией и Азербайджаном как инструмент.