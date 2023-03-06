Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Минобороны РФ подтверждает, что азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль карабахских правоохранителей

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе подтверждает, что вчера военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана обстреляли автомобиль правоохранителей Нагорного Карабаха.

«В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено», - говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

В сообщении отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Вчера в Нагорном Карабахе сообщили, что «азербайджанская диверсионная группа в районе под названием «Хайпалу», недалеко от Степанакерта, обстреляла дежурную машину сотрудников паспортно-визового отдела полиции». В Баку утверждали, что располагали информацией о «переброске боеприпасов в Нагорный Карабах», которую пытались проверить, и, по утверждению азербайджанской стороны, в результате «началась перестрелка». Армянская сторона опровергла данную версию событий.

Back to top
XS
SM
MD
LG