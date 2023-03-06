Минобороны РФ подтверждает, что азербайджанские военнослужащие обстреляли автомобиль карабахских правоохранителей

«В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено», - говорится в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.

В сообщении отмечается, что по данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство.

Вчера в Нагорном Карабахе сообщили, что «азербайджанская диверсионная группа в районе под названием «Хайпалу», недалеко от Степанакерта, обстреляла дежурную машину сотрудников паспортно-визового отдела полиции». В Баку утверждали, что располагали информацией о «переброске боеприпасов в Нагорный Карабах», которую пытались проверить, и, по утверждению азербайджанской стороны, в результате «началась перестрелка». Армянская сторона опровергла данную версию событий.