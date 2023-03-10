Усилия по установлению мира между Арменией и Азербайджаном всегда были и остаются актуальными для США - Прайс

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос на ежедневном брифинге, повысило ли вчерашнее заявление американской разведки актуальность этих усилий для Вашингтона.

По словам автора вопроса, разведка США прогнозирует напряженность между Арменией и Азербайджаном в условиях отсутствия мирного договора.

«Это ситуация, которая крайним образом имеет тенденцию к насилию, что мы наблюдали в последние дни в Нагорно-Карабахском регионе, и это затяжной конфликт, и Соединенные Штаты хотели бы сделать все возможное, чтобы помочь в его разрешении», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты продолжат двустороннюю работу с этими странами, трехстороннюю работу с Арменией и Азербайджаном, поддерживая их усилия в диалоге и дипломатии, а также через все соответствующие механизмы, помогая этим странам вести собственную дипломатию и достигать договоренностей, которые, мы надеемся, им удастся достичь», - подчеркнул Нед Прайс.

Утром в воскресенье Степанакерт сообщил, что в результате вооруженного нападения азербайджанских военнослужащих на полицейскую машину в Карабахе с армянской стороны погибли трое офицеров и ранен еще один полицейский. В результате ответных действий армянской стороны с азербайджанской стороны двое военнослужащих были убиты и как минимум один ранен. Информационный штаб Нагорного Карабаха опубликовал видео инцидента. Несмотря на это, в Баку выдвигают собственную версию о том, что армянская сторона первой открыла огонь по азербайджанским военнослужащим, которые подошли к автомобилю «для проведения проверки на основании оперативной информации».