Размещение миссии ОДКБ в Армении будет логичным после однозначной оценки ОДКБ - Конджорян

Когда Армении получит однозначную оценку со стороны ОДКБ того, что является зоной ответственности ОДКБ в Республике Армения, какой ОДКБ видит и признает границы Республики Армения, тогда будет логично и развертывание наблюдательной миссии ОДКБ в Армении, в беседе с Радио Азатутюн заявил руководитель правящей фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян, отметив, что до сих пор такая оценка со стороны ОДКБ не дана.

«Армения обратилась к ОДКБ в первую очередь со следующей просьбой разъяснения, предложением, требованием: прежде всего ОДКБ должна заявить, какова зона ответственности ОДКБ в Республике Армения, как ОДКБ видит и признает Республику Армения, границы Республики Армения, чтобы после этого мы поняли, где будет размещаться миссия ОДКБ и что она будет наблюдать. После того, как мы получим такую однозначную оценку со стороны ОДКБ, будет логично и развертывание наблюдательной миссии ОДКБ. Проблема в том, что до этого момента такой оценки со стороны ОДКБ не было, а Евросоюз в ходе четырехсторонней встречи очень четко представил свои представления о границах Армении, представил и указал, где он собирается проводить наблюдение», - сказал Конджорян.

На замечание, что в результате азербайджанские войска все равно не отошли и поэтому говорится о том, что наблюдатели ОДКБ - это лучше, чем ничего, провластный депутат ответил: «Знаете, я думаю, что размещение наблюдательной миссии ЕС в Армении на границе с Азербайджаном имело важное значение для стабилизации ситуации. А что касается ОДКБ, то не будем забывать, что ОДКБ - наш партнер по безопасности, мы - член ОДКБ, у нас есть договорные обязательства друг перед другом, у ОДКБ также есть соответствующий устав поведения для действий в кризисных ситуациях, где четко прописана последовательность шагов. В любом случае, мы должны понимать, что говорим о разных вещах, но, тем не менее, мы ожидаем от наших партнеров по ОДКБ, что сначала ОДКБ должна дать четкую политическую оценку того, что на суверенную границу Республики Армения было совершено нападение и что Азербайджан оккупировал территории, и уже потом вытекающие из этого действия ОДКБ, которые должны вытекать из этой оценки, но мы также видим с другой стороны, что, например, Евросоюз с его различными институтами дал очень однозначную оценку азербайджанской агрессии, например, резолюции Европарламента и пр.».

20 февраля в Армению прибыли 100 гражданских наблюдателей Евросоюза, 50 из которых невооруженные. Москва расценила этот шаг Евросоюза как попытку выдавить Россию из региона, подчеркнув, что усматривает в присутствии гражданской миссии ЕС в Армении исключительно геополитическую подоплеку.

«К сожалению, уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении. Мы усматриваем в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье. Делается все, лишь бы выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности. Игнорируются публично высказанные негативные оценки этой инициативы со стороны Баку», - сказала Захарова.

На днях в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что в этом решении нет геополитического контекста. По словам Пашиняна, главная причина в том, что, в отличие от ОДКБ, Евросоюз четко зафиксировал территорию Республики Армения.