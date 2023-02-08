В отличие от ОДКБ, Евросоюз четко зафиксировал территорию Армении - Пашинян

В ходе правительственного часа в парламенте, касаясь этого вопроса, премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что в этом решении нет геополитического подтекста. Главная причина в том, что, в отличие от ОДКБ, Евросоюз четко зафиксировал территорию Республики Армения.

«Мы попросили ОДКБ внести ясность в принципиальный для нас вопрос: уточнить зону ответственности организации в Армении. То есть, сказать нам, в каких границах они представляют Республику Армения. Четкого ответа на этот вопрос мы так и не получили. С другой стороны, направление миссии ЕС стало возможным, поскольку в ходе пражской четырехсторонней встречи ЕС четко очертил территорию Армению, в том числе при участии и с согласия Армении и Азербайджана. То есть, они сказали, что по их представлению это карта Республики Армения. Или мы сказали, а они это приняли к сведению и подтвердили. Они приезжают для мониторинга этой территории», - сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, до тех пор, пока ОДКБ по примеру Евросоюза не зафиксирует, что для нее является территорией Армении, наблюдательная миссия этой структуры будет как минимум странной.

«Потому что им неясно, что они наблюдают. Потому что вопрос возник после того, как Азербайджан оккупировал территории Армении. И если та или иная миссия не знает, где территория и границы Республики Армения, как она будет осуществлять мониторинг и определять, оккупированы ли территории Армении или нет», - сказал он.

Пашинян обратил внимание на «еще одну тонкость» в вопросе размещения наблюдателей ЕС в Армении. В частности, по словам премьера, до решения наблюдателей ЕС прибыть в Армению Азербайджан всегда объяснял свои агрессивные действия против Армении на западных границах тем, что Армения размещает на границе с Азербайджаном все новые и новые российские войска, потому что готовится проводить совместные с Россией агрессивные действия против Азербайджана. По словам Пашиняна, Баку оправдывался тем, что пытается защитить себя от агрессивных действий.

«Наши западные партнеры уже начали косо на нас смотреть, говоря, что вы фактически сейчас на самом деле собираетесь осуществлять агрессивные действия, потому что там большие концентрации российских и армянских войск, вы собираетесь напасть на Азербайджан, бедные азербайджанцы хотят занять высоты, чтобы сбалансировать ситуацию. Мы сказали: очень хорошо, давайте на месте посмотрим, соответствует ли все это действительности или нет», - пояснил Пашинян.

Касаясь вопроса открытия коммуникаций, премьер-министр заверил, что Ереван хоть завтра готов предпринять шаги в этом направлении, так как открытие дорог больше всего нужно Армении. Другой вопрос, что Азербайджан пытается продвигать идею так называемого коридора, о чем нет ни слова в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

«Мы 30 лет находились в блокаде, и никто не нуждается в этих дорогах больше, чем мы, потому что у них есть альтернативы всем дорогам. Поскольку все понимают, что больше всего эти дороги нужны нам, они пытаются увеличить цену открытия этих дорог для нас. Мы говорим «нет», давайте то, что мы написали в трехстороннем заявлении от 9 ноября, точно реализуем. Недавно сам президент Азербайджана сказал, что в 9-м пункте трехстороннего заявления от 9 ноября нет слова «коридор» и это он ввел в оборот этот термин», - подчеркнул Никол Пашинян.​

В сегодняшнем правительственном часе приняли участие только депутаты правящей фракции, а места оппозиции на этот раз снова пустовали.