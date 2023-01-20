Официальная версия пожара вызывает ряд противоречий и вопросов

Обвиняемых или задержанных пока нет

По делу о гибели 15 военнослужащих срочной службы, погибших при пожаре в двухкомнатном доме, обвиняемых или задержанных пока нет. Пресс-секретарь Следственного комитета сообщил Радио Азатутюн, что допрошено около десятка военнослужащих, в том числе выжившие военнослужащие роты.

Офицер, который по официальной версии, был главным действующим лицом, пока не в состоянии давать показания. По первоначальной версии, инцидент произошел в результате нарушения правил пожарной безопасности.

Однако официальная версия и объяснения обстоятельств пожара вызвали ряд противоречий и вопросов.

Был бензин или нет? По мнению военного прокурора, экспертиза должна еще это выяснить

По данным Следственного комитета, офицер инженерно-пехотной роты, дислоцированной в селе Азат Гегаркуникской области, по предварительным данным, пытался разжечь печь бензином, в результате чего возник пожар.

Действия офицера, который разжег печь бензином, а затем бросил тару с бензином в сторону военной казармы, первым на заседании правительства описал премьер-министр Никол Пашинян. «Была предпринята попытка вскрытия и залива в печь, естественно, когда уже был открытый огонь, сгорела не только печь, но и бензин, огонь перекинулся на офицера, пытавшегося разжечь печь, и, опять же, по предварительным данным, бензин в 5-литровой таре был брошен в сторону жилого помещения воинской части, скорее всего, непреднамеренно», - сказал премьер.

Уже позже в интервью Общественному телевидению военный прокурор Григор Элизбарян подтвердил описанное Пашиняном. По словам военного прокурора, офицер в звании капитана дежурил в течение дня и пытался разжечь огонь в печи, установленной в коридоре. Однако официальную версию о растопке печи бензином в первый же день поставил под сомнение командир взвода воинской части, заявив, что бензина на территории воинской части не было.

Несмотря на звучащие со вчерашнего дня заявления официальных лиц о том, что для растопки печи использовался бензин, военный прокурор вчера подчеркнул, что экспертизе еще предстоит выяснить, что за жидкость находится в тарах, изъятых в воинской части.

«В дальнейшем экспертиза определит содержимое - это дизельное топливо или автобензин», - сказал он.

Двух военнослужащих удалось вытащить из горящего дома

Военный прокурор также утверждает, что в военной казарме было два окна, тогда как на кадрах Радио Азатутюн отчетливо видны как минимум три окна, на всех трех установлены решетки.

По словам военного прокурора, во время пожара двое военнослужащих, находившихся на улице, сумели вытащить двух сослуживцев из горящего дома, согнув прутья решетки. Радио Азатутюн не удалось зафиксировать на месте погнутые прутья решетки.

«Закрыты решетками. В казарме есть два окна, которые расположены близко друг к другу, и возможности сломать эти решетки не было. Это старые решетки советского периода, с толстыми скобами, так сказать, арматурой. При вмешательстве двух военнослужащих, которые находились снаружи, каким-то образом удалось вытащить оттуда двоих», - сказал он.

Согласно сообщению Следственного комитета, из-за быстрого распространения огня военнослужащие не смогли выйти из здания через дверь. Однако в сообщении ничего не говорится о том, что у солдат не было возможности выбраться из окон из-за решеток. Неясно, ведется ли расследование с целью выяснения, почему солдат поместили в такое уязвимое здание, и кто будет нести за это ответственность.

Когда инженерно-саперная рота была размещена в двухкомнатном сельском доме?

Когда вчера утром Минобороны сообщило, что солдаты погибли в результате пожара, вспыхнувшего в здании инженерно-саперной роты, никто не предполагал, что это был двухкомнатный дом, в одной комнате которого проживали 22 солдата, а другая комната служила оружейной. Затем на кадрах, снятых журналистами, стало видно, что на самом деле представляет из себя так называемое здание инженерно-саперной роты.

Вчера в интервью Общественному телевидению посол по особым поручениям Эдмон Марукян пытался объяснить, что в этом доме в селе Азат солдат разместили после сентябрьского нападения Азербайджана, потому что их воинская часть была уничтожена.

«После нападения 13 сентября, в ходе которого воинская часть была взорвана, правительство заказало итальянские модульные воинские части. Естественно, то, что произошло до сих пор, имеет свои последствия, свои причины, то есть почему солдат поселили в селах, в тех домах, потому что воинская часть была взорвана во время нападения Азербайджана», - отметил Марукян.

Между тем в Следственном комитете сообщили, что солдаты переселились туда еще в мае 2021 года, то есть примерно за полтора года до сентябрьского нападения.

Когда начался пожар?

Что касается возникновения пожара в военной казарме, то указываются разные часы. Командир взвода говорит, что инцидент произошел в 00:30, по утверждению военного прокурора – примерно в 01:30.