На территории воинской части бензина не было - командир взвода опровергает первоначальную официальную версию

Пожар, унесший жизни 15 военнослужащих, произошел в одном из домов села Азат Гегаркуникской области, недалеко от жилых домов. После пожара остались только обгоревшие стены и обрушившаяся часть. Военнослужащие воинской части, не присутствовавшие на месте происшествия, рассказали, что печь стояла возле двери, и именно из-за этого во время пожара военнослужащие не смогли сразу выбраться из дома, по всей видимости, они пытаясь выбраться через окна, но помешали решетки.

Тракторист воинской части рассказал журналистам, что они пытались пробить путь, разрушив одну из стен, чтобы солдаты могли выбраться из тисков огня, но это им не удалось.

«Топили дровами, отапливали печью. Я не представляю, чтобы в это время суток разжигали бензином, утром в качестве растопки могут жечь. Утром печь разжигают, и кто-то постоянно находится рядом с ней», - сказал он.

Командир взвода воинской части, которого в момент трагического происшествия не было на территории, в беседе с журналистами опроверг официальную предварительную версию о том, что на территории воинской части был бензин.

«Даже если бы и был, я бы этого не допустил, учитывая плохие последствия. Следствие должно быть проведено до конца, а виновные должны быть наказаны по всей строгости закона», - сказал он.

На этой территории находятся несколько домов, она не густо застроена. Немногочисленные жители, встретившиеся на территории, говорили, что не слышали голосов.

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