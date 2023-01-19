Глава Минобороны: По предварительным данным, пожар в воинской части возник вследствие нарушения правил пожарной безопасности

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на предварительные данные Следственного комитета, подчеркнул, что возгорание произошло вследствие использования большое количество бензина.

«21 декабря 2022 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил подписал приказ N14 Генштаба и дал четкое указание, что необходимо сделать для соблюдения противопожарного устава. Пункт 7 приказа гласит: «категорически запрещать использование бензина и других видов горючих жидкостей в качестве зажигалки для работы печей, хранить их отдельно от других жидкостей». Примитивное соблюдение этого приказа позволило бы нам просто не иметь этого случая», — заявил глава правительства.

Пашинян также представил некоторые подробности происшествия: «Выясняется, что использовался не только бензин, но и была предпринята попытка использовать 5-литровую тару для печки. Данные предварительные, но они указывают на то, что была предпринята попытка вскрытия и залива в печку, естественно, когда уже был открытый огонь, сгорела не только печка, но и бензин, огонь перекинулся на офицера, пытавшегося разжечь печку, и, опять же, по предварительным данным, бензин в 5-литровой таре был брошен в сторону жилого помещения воинской части, скорее всего, непреднамеренно».

Премьер-министр выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура и Следственный комитет раскроют все обстоятельства данного происшествия.

Министр обороны Папикян сообщил о ряде увольнений.

Ранее, в частности, стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от занимаемой должности командующего второго армейского корпуса Ваграма Григоряна.

Напомним, сегодня утром Министерство обороны Армении сообщило, что в результате пожара, вспыхнувшего ночью в жилом помещении инженерно-саперной роты воинской части N, расквартированной на территории села Азат Гегаркуникской области, по предварительным данным, погибли 15 военнослужащих, состояние 3 военнослужащих оценивается как тяжелое. Ведется расследование.