Правозащитники и оппозиционеры ставят под сомнение официальную версию возникновения пожара

Правозащитники и оппозиционеры подвергают сомнению единственную официальную версию, обнародованную вскоре после того, как пожар был потушен, о том, что возгорание произошло из-за растопки печи бензином.

Минувшей ночью в результате пожара в казарме инженерно-саперной роты воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, погибли 15 военнослужащих срочной службы, трое пострадали.

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тагуи Товмасян напомнила, что село Азат находится на границе, под прямым огнем азербайджанских вооруженных сил. «Например, не исключено, что удар мог нанести беспилотник», - сказала она.

Единственная версия, выдвинутая премьер-министром на заседании правительства, вызвала новые вопросы, когда командир взвода на месте инцидента заявил, что перед пожаром был в казарме, бензина там не было.

«Его не было. Даже если бы и был, я бы этого не допустил, учитывая плохие последствия», - сказал он.

В то время как премьер-министр заявил, что выяснять особо нечего, глава Следственного комитета, который считает версию вполне обоснованной, опубликовал подробности того, как огонь распространялся от печи.

«Исходя из инстинкта самосохранения, пятилитровая канистра с бензином была отброшена в сторону жилого помещения воинской части», - сказал премьер.

Каких-либо подробностей по уголовному делу пока не обнародовано, например, о том, кто и как принес запрещенное вещество, бензин, в казарму воинской части. Единственным правилом противопожарной безопасности, упомянутым на заседании Кабмина, был запрет на использование бензина для растопки печей. Неизвестно, были ли в казарме огнетушители, дополнительные выходы на случай чрезвычайных происшествий.

«Предположим, азербайджанец напал и проник внутрь, было ли там какое-то место, откуда солдаты могли бы выйти и выстроить самооборону? Нет, они бы все были убиты в этом доме. Солдат по 25-30 человек загоняют в эту лачугу и считают, что вопрос передовой решен, что передовая оснащена», - сказала Тагуи Товмасян.

Председатель комиссии по обороне и безопасности Национального собрания еще месяц назад приглашал оппозиционеров, недовольных оснащением позиций на границе, посетить передовую, чтобы убедиться в беспрецедентности реформ.

«Давайте поедем в Джермук, и вы сами увидите, что такое новое оснащение и как происходит становление инженерных войск. Те, кто понимают, поняли, как в условиях такого оснащения можно спасти жизнь солдата», - сказал тогда Андраник Кочарян.

По информации правозащитницы Жанны Алексанян, после войны заброшенный дом в селе был превращен в казарму воинской части, он был далек от элементарных норм, об этом свидетельствует и тот факт, что для спасения солдат пришлось снести стену здания, окна были зарешечены, второго выхода не было. По мнению Алексанян, официальная версия выдвинута для сохранения лица власти.

«Мы прекрасно знаем ваши следственные действия, замалчивание дел, спасение командиров, обвинение солдат, как премьер-министр, сидя, направлял следственные органы, а также нашел виновных. А что вы сделали?» - сказала правозащитница.