Обстановка в регионе остается напряженной, главный вопрос - Нагорный Карабах - Пашинян

Обстановка в регионе остается напряженной, главным вопросом остается нагорно-карабахское урегулирование, заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавив, что хочет обсудить с главой Кремля сложившуюся там ситуацию.

Говоря о последних событиях, в частности о попытках Азербайджана закрыть Лачинский коридор, Никол Пашинян подчеркнул, что эти события происходят в зоне ответственности российских миротворцев.

«Я уверен, Вы информированы, что недавно был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу. Конечно, мы всегда обсуждаем эти вопросы. Я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности», - сказал армянский премьер.

Неделю назад группа азербайджанцев в штатском примерно на четыре часа заблокировала трассу Степанакерт-Горис - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Официальный Баку заявил, что это эксперты Министерства экологии, которые были направлены в Карабах «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений». При этом Баку продолжает подчеркивать, что российская сторона должна беспрепятственно пропускать азербайджанских специалистов в Карабах, поскольку Карабах «является азербайджанской территорией».

Инцидент был улажен путем переговоров с российскими миротворцами и властями Нагорного Карабаха, азербайджанцы ушли, подчеркнув при этом, что еще вернутся.

Как на этом фоне президент России отреагировал на озабоченность Никола Пашиняна, неясно. Ни одна из сторон пока не сообщила подробности закрытой встречи. До этого, несколько месяцев назад, премьер-министр Армении на заседании правительства публично раскритиковал российскую миротворческую миссию, заявив, что Азербайджан в их присутствии захватил села Хцаберд, Хин Тахер и Парух.

Вместе с критикой Пашинян признал, что у российских миротворцев нет мандата, рамки их деятельности не ясны, Баку отказывается подписывать соответствующий документ, в отличие от Еревана.

«Мы ожидаем, что этот мандат, подписанный на двусторонней основе, в армяно-российском формате, будет действовать в полном объеме», - сказал тогда Пашинян, не уточнив, приемлемы ли эти ожидания и для Азербайджана. В том же выступлении Пашинян также заявил, что эти вопросы волновали армянскую сторону с 9 ноября 2020 года, его правительство приложило усилия для поиска решений, и поручил удвоить и утроить эти усилия.

Пашинян тогда также подчеркнул, что Армения готова прибегнуть к использованию международных механизмов и инструментов, «если Азербайджан с попустительства миротворцев продолжит физически и морально терроризировать и убивать армян Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]». И хотя впоследствии случаи нарушения режима прекращения огня продолжились, однако за последние три с лишним месяца не были уточнены ни мандат российских миротворцев, ни международные механизмы.

Кстати, в открытой части сегодняшней встречи российский президент вообще не упомянул карабахскую проблему.

Путин на сегодняшней встрече с Пашиняном посчитал необходимым продемонстрировать, насколько Россия важна для Армении с точки зрения экономики, а также напомнил о состоявшемся в конце ноября в Ереване саммите ОДКБ, добавив: «Вы, думаю, согласитесь, что мы успешно провели этот саммит. Еще раз хотел бы обратить внимание на то, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером – свыше 30% товарооборота Армении приходится на Россию, одним из ведущих, наверное, даже основным инвестором – около 40% инвестиций. За первые десять месяцев текущего года рост товарооборота – 67%. Это серьезный очень, хороший, положительный показатель».

Что обсуждалось на встрече, пока неясно. Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что Кремль готов организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана до конца года в рамках неформального саммита СНГ. Известно, что сейчас Евросоюз также предпринимает шаги в этом направлении.