Инфоштаб Карабаха: Группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис

«Очевидно, что этим шагом Азербайджан идет на провокацию, чтобы перерезать сухопутную связь между Арменией и Арцахом [Нагорным Карабахом] и подвергнуть мирное население психологическому террору.

Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, проинформировано об инциденте. Уполномоченные государственные органы Республики Арцах принимают все возможные меры для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха.

Между тем, согласно азербайджанским СМИ, на основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил с просьбой направить на территорию между Степанакертом и Шуши специалистов соответствующих структур Азербайджана «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений».

Новостной сайт Haqqin.az сообщает, что «3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди [Степанакерт – ред.] и городом Шуша [Шуши – ред.]».

«В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. Об итогах переговоров будет сообщено общественности», - сообщает азербайджанский веб-ресурс со ссылкой на заявление министерства.