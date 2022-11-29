Брюссель не отказался от идеи четырехсторонней встречи с участием Пашиняна и Алиева - источник

Брюссель не отказался от идеи организации четырехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета. Как сообщил дипломатический источник Радио Азатутюн в Евросоюзе, они находятся в контакте с обеими сторонами для организации новой встречи. Для президента Шарля Мишеля, по словам источника Радио Азатутюн, «это важно». Но конкретная дата переговоров пока не указывается.

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что запланированная на 7 декабря в Брюсселе встреча не состоится из-за позиции армянской стороны. Он подчеркнул, что «Пашинян дал согласие на встречу лишь в том случае, если в ней примет участие и президент Франции Эмманюэль Макрон». «Это означает, что встреча не состоится», - сказал президент Азербайджана, добавив, что Франция больше не может участвовать в армяно-азербайджанском мирном процессе из-за своей «антиазербайджанской предвзятой позиции».

В ответ официальный Ереван заявил, что готов к этим переговорам в прежнем формате.

Сегодня посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян в своем микроблоге в Твиттере заявил, что Азербайджан в Праге согласился продолжить встречи в четырехстороннем формате.

«Логично, что формат встречи и состав участников должны быть такими же. Поэтому мы надеемся, что встреча состоится в Брюсселе с участием Эмманюэля Макрона и Шарля Мишеля», - заключил армянский чиновник.

Удастся ли Ильхаму Алиеву вытеснить президента Франции из переговоров, как это произошло в случае с Минской группой ОБСЕ, занимавшейся карабахским конфликтом?

Вчера посетивший Баку старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филип Рикер призвал Азербайджан и Армению планировать дальнейшие переговоры. А вернувшийся га днях из Баку спецпредставитель ЕС Тойво Клаар написал в Твиттере, что президент Азербайджана привержен поддерживаемому Евросоюзом формату.

Азербайджан объявил об отмене встречи 7 декабря, четкого заявления от Армении не последовало. Радио Азатутюн пыталось выяснить в правительстве, есть ли еще возможность того, что встреча состоится. В пресс-службе правительства сообщили, что им нечего добавить к публичным заявлениям. А публичными были заявление Алиева о том, что запланированная на 7 декабря встреча не состоится, и заявление армянской стороны о готовности встретиться в приемлемые сроки и в четырехстороннем формате.