Принятая Национальным собранием Франции резолюция является благодатной почвой для дипломатической работы - политолог

«Резолюция, принятая Национальным собранием Франции, является политической поддержкой и благодатной почвой для дипломатической работы», - считает политолог Арег Кочинян.

Придавая большое значение этому шагу французского законодательного органа, Кочинян подчеркивает, что хотя резолюция не решает ощутимых вопросов, но это шаг в будущее.

«Подобные резолюции приобретают определенную легитимность в направлении развертывания возможных работ по армяно-азербайджанскому конфликту и восстановлению территориальной целостности Армении политико-дипломатическим путем в будущем. Как, например, Азербайджан 30 лет готовил дипломатическую базу перед второй Арцахской войной, это также можно рассматривать как ту дипломатическую базу, которая необходима Армении с точки зрения восстановления своей территориальной целостности», - сказал он.

Резолюция, поддерживающая Армению и предлагающая введение санкций в отношении Азербайджана, предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении. Она также призывает правительство продолжить посреднические усилия с целью решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Подобную резолюцию две недели назад приняла верхняя палата парламента Франции – Сенат.

Реакция французского правительства не заставила себя ждать. В ней отмечается, что резолюция в поддержку Армении «не отражает официальную позицию», это парламентская инициатива. Официальный Париж также подчеркивает, что «Франция продолжает поощрять страны к продвижению вперед в переговорах и достижению мира».

Реакция Баку на данную резолюцию, как и в случае с резолюцией Сената, была жесткой. Официальный Баку утверждает, что она наносит вред процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Неделю назад президент Азербайджана заявил, что его встреча с премьер-министром Армении 7 декабря в Брюсселе не состоится из-за участия в переговорах в качестве посредника президента Франции. Ильхам Алиев утверждает, что Франция предвзята. Свое решение не участвовать в переговорах он также объяснил резолюцией, принятой Сенатом.

По мнению Арега Кочиняна, не только позиция парламента Франции удержала Алиева от встречи с участием Макрона.

«По предложению и благодаря работе президента Франции европейская наблюдательная миссия прибыла в Армению. И мне кажется, что если бы состоялась вторая четырехсторонняя встреча, то на этой встрече должен был быть поставлен вопрос о продлении срока европейской наблюдательной миссии и, почему бы и нет, также о расширении ее возможностей и прав. И я думаю, что это главное», - сказал политолог.

В единогласно принятой резолюции Национальное собрание Франции также призывает немедленно и без предусловий освободить и вернуть на родину всех армянских военнопленных.

Представитель интересов армянских пленных в Европейском суде по правам человека Сирануйш Саакян считает, что позиции, резолюции других государств также являются инструментом давления во время правового процесса. Однако, по официальным данным, 33 армянских военнопленных до сих пор находятся в азербайджанских тюрьмах, Баку не предоставляет данные о насильственно исчезнувших.

Правозащитница признает, что международное сообщество могло бы использовать более жесткие инструменты, такие, например, как санкции, под их сильным давление Азербайджан не смог бы не выполнить обязательства. Однако она отмечает, что политические условия вынуждают международное сообщество действовать более сдержанно. «Одним из факторов, думаю, является то, что зависимость европейских структур и отдельных стран от Азербайджана возросла из-за кризиса в энергетической сфере. Вторым важным фактором, думаю, является армяно-азербайджанский диалог, в условиях которого они нейтральны и могут иметь конструктивные отношения с обеими странами, а не принимать сторону какой-либо из двух стран», - сказала Саакян.

Официальный Ереван пока поблагодарил Францию лишь на уровне спикера парламента. В своем микроблоге в Твиттере Ален Симонян написал «Да здравствует Франция».

Он также был единственным, кто официально отреагировал от Еревана на резолюцию, принятую Сенатом Франции.