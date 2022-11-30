Национальное Собрание Франции приняло резолюцию в поддержку Армении и за введение санкций против Азербайджана

Национальное собрание Франции сегодня единогласно приняло резолюцию в поддержку Армении и за введение санкций против Азербайджана.

Согласно сообщению, опубликованному на странице посольства Армении во Франции в Facebook, в числе других положений резолюция Национального собрания Франции

«призывает немедленно и без предусловий освободить и вернуть на родину всех армянских военнопленных;

предлагает правительству рассмотреть возможность применения индивидуальных санкций в случае продолжения нападений и оккупации Азербайджаном суверенной территории Армении;

призывает правительство продолжить посреднические усилия с целью решения проблемы безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, согласно положениям резолюции НС №502 от 2020 года (в указанной резолюции правительству предлагается признать Нагорный Карабах);

предлагает правительству рассмотреть возможность усиления обороноспособности Армении;

призывает международные организации принять все меры по защите армянского культурного и религиозного наследия на территориях Армении и Нагорного Карабаха, находящихся под контролем Азербайджана».

Резолюция была представлена от имени большинства Национального собрания - правящей фракции «Возрождение».

На заседании в статусе почетных гостей присутствовали посол Армении и сотрудники посольства Армении во Франции.

Сенат Франции принял аналогичную резолюцию две недели назад.