Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкции против Азербайджана

Документ также призывает Баку вывести свои войска с территории Армении и гарантировать неизменность статуса Лачинского коридора в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года.

«Призываем правительство совместно с европейскими союзниками рассмотреть варианты самого сильного и адекватного ответа на новые азербайджанские нападения, включая конфискацию имущества азербайджанских лидеров и возможность введения запрета на импорт азербайджанских газа и нефти», - говорится в документе.

Парламент также просит правительство Франции рассмотреть вопрос о создании гуманитарного офиса в Нагорном Карабахе, а также всеми способами продемонстрировать поддержку Парижа Еревану, обсудив укрепление обороноспособности Армении.

Представляя проект, один из его соавторов, Брюно Ретайо заявил: «Цель этого предложения - не оставить Армению с ее несчастьем. Как получается, что Россия нарушает международное право, суверенитет Украины и осуждается, подвергается санкциям, а в случае с Азербайджаном - ничего, в случае с Турцией - ничего. Стыдно, что это значит, суверенитет Украины дороже суверенитета Армении? Россия совершает военные преступления в Украине, аналогичные военные преступления были совершены в Армении, но за ними ничего не последовало».

Депутат Патрик Кане в своем выступлении отметил: «Армянский народ, перенесший столько страданий, должен увидеть возвращение всех пленных, это должно произойти без предварительных условий. Азербайджан также должен без предварительных условий покинуть территорию Армении и уважать суверенитет этой страны».

А Пьер Узулиас сказал, что Азербайджан использует в Армении ту же тактику, что и Россия в Украине, подчеркнув: «Кроме того, Азербайджан пользуется российско-украинской войной, пытаясь продвинуть вперед границы. Неприятно, что президент Еврокомиссии заключила газовый контракт в Баку и посчитала Азербайджан партнером ЕС. Готовы ли мы забыть все наши ценности и принципы ради нефти и газа?»

Представитель МИД Франции Оливье Бехт не возражал против принятия резолюции, но и не уточнил, пойдет ли правительство по пути санкций. «Ни одна страна в мире не делает больше для поддержки Армении», - отметил он.