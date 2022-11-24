Ереван «получил определенные сигналы и может начать восстановление железной дороги» с Азербайджаном

Ереван «получил определенные сигналы и может начать работы по восстановлению участка железной дороги» с Азербайджаном, сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван получил определенную информацию в ходе вчерашних переговоров с президентом России.

«В ходе переговоров с президентом России мы получили определенные сигналы или же информацию, что означает наличие реалистичной и серьезной возможности, чтобы мы начали работы по восстановлению железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх», - сказал премьер.

«Если не будет отклонения от того, о чем мы вчера договорились, то в рамках проекта «Армянский перекресток», в частности, по вопросу восстановления железнодорожных путей, может возникнуть потребность в больших инвестициях, и радостно, что такие возможности у нас есть», - отметил Пашинян на заседании правительства.

«Но опять же, учитывая предыдущий горький опыт, вновь хочу поделиться информацией, но сказать, что все это должно еще быть подтверждено и зафиксировано. Но хорошее состоит в том, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями», - добавил Пашинян.



На последнем заседании правительства 10 ноября, говоря о восстановлении участка железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, договоренность о чем была достигнута 14 декабря 2021 года в Брюсселе, Пашинян сообщил, что президент Азербайджана нарушил эту договоренность.

«Через несколько дней сам Алиев отказался подписать документ, подтверждающий договоренность. Я официально заявляю, что и сегодня готов подписать документ, подтверждающий эту договоренность», - сказал премьер-министр, подчеркнув, что это Азербайджан отказывается от предложения о строительстве новых коммуникаций, которое Армения письменно сформулировала и передала Азербайджану еще в декабре 2021 года.

Для восстановления связи с Азербайджаном Армения должна была построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке, по расчетам правительства, это обошлось бы примерно в 200 млн долларов.

Армения посредством этой железной дороги может получить доступ к Ирану и России, а Азербайджан - железнодорожную связь с Нахичеваном (азербайджанским эксклавов).