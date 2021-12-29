Стартуют подготовительные работы по строительству Мегринского участка железной дороги

Ранее вице-премьер Мгер Григорян сообщил, что строительство 45-километрового Мегринского участка железной догори обойдется примерно в 200 млн долларов, строительство продлится около трех лет. Однако он не уточнил, когда стартует строительство армянского участка железной дороги.

На сегодняшнем заседании Никол Пашинян подчеркнул, что вопрос открытия региональных коммуникаций является существенным фактором для дальнейшего развития Сюникской области, добавив, что тема открытия региональных коммуникаций, безусловно, имеет определенные проблемы и опасности, но также у нее есть большие возможности.

«Мы должны усердно и терпеливо работать, чтобы управлять опасностями и создавать возможности, чтобы быть в состоянии служить дальнейшему развитию Республики Армения, в том числе и Сюникской области», - согласно пресс-службе правительства Армении, отметил премьер-министр.

Он также добавил, что в области полным ходом идет строительство альтернативных дорог.

Что касается реализации проекта Север-Юг, то, по словам Пашиняна, в частности, сейчас идет активная работа над строительством участков Сисиан-Каджаран и Каджаран-Агарак. Он выразил надежду, что в 2022 году этот процесс уже начнется.