В Армении начинаются работы на восстанавливаемом участке железной дороги

Пашинян выразил надежду на то, что параллельно с этим будут юридически закреплены договоренности, достигнутые во время трехсторонних встреч в Сочи и Брюсселе в конце 2021 года.

«Но до этого работа не стоит. То есть, мы работаем параллельно, чтобы рационально использовать время», - пояснил Пашинян.

На предыдущем заседании правительства Пашинян сделал примечательное заявление, сообщив, что в ближайшее время ожидается подписание документа о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, не обнародовав при этом подробностей.

Советник премьер-министра Арташес Туманян, возглавляющий рабочую группу программы восстановления железной дороги, сообщил сегодня, что завтра утром специализированная группа отправится в Мегри. По его словам, группу из 9 специалистов возглавляет ректор Университета архитектуры и строительства.

«В понедельник присоединятся два представителя РЖД. Через две-три недели будут проведены геодезические и геологические исследования, будет изучено состояние железнодорожного полотна, осмотрены, отсканированы все бетонные конструкции; будет произведена инвентаризация всех построек, которые впоследствии могут мешать этому строительству и вызывать необходимость в переселениях. Результаты этого комплексного изучения лягут в основу проекта», - сообщил Туманян.

Договоренность о возобновлении работы железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, которая перестала действовать с распадом Советского Союза, была четко озвучена сторонами в Сочи в конце прошлого года, а затем и в Брюсселе после встреч лидеров Армении и Азербайджана. Согласно договоренности, для восстановления связи с Азербайджаном Армения должна построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что все это рассматривается в рамках проекта «Армянский перекресток».