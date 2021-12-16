Железная дорога будет работать в соответствии с международно принятыми погранично-таможенными правилами – Пашинян

Об этом в начале заседания правительства сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о подтвержденной в ходе проходивших по инициативе Европейского союза переговоров договоренности о перезапуске железной дороги.

Пашинян напомнил, что данная договоренность была достигнута в результате обсуждений в трехсторонней рабочей группе Армения-Азербайджан-Россия по разблокировки региона, которые проходят под сопредседательством вице-премьеров трех стран.

Он подчеркнул, что соглашение было подписано 26 ноября в Сочи, а в ходе встречи в Брюсселе при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля «все это было, по сути, зафиксировано».

После почти трехчасовых переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи 26 ноября президент России Владимир Путин заявил, что вице-премьеры Армении, России и Азербайджана встретятся в Москве на следующей неделе, чтобы объявить о некоторых соглашениях. Встреча вице-премьеров состоялась, но после нее о соглашениях объявлено не было.

Глава правительства Армении сообщил сегодня, что железная дорога будет работать в соответствии с международно принятыми пограничными и таможенными правилами, на принципах взаимности, под юрисдикцией и в рамках суверенитета стран. Как отметил он, по этой железной дороге Армения получит выход в Иран и в Россию, а Азербайджан будет иметь железнодорожное сообщение с Нахичеванью.

«Если нам удастся начать определенный диалог, продуктивный диалог с Турцией, если нам удастся достичь открытия границы и коммуникаций, то этот проект может получить гораздо больший масштаб. То есть, железная дорога, о которой мы говорим, существует от Ерасха до Гюмри, вы знаете, что есть еще железная дорога от Гюмри до Карса», - сказал премьер, подчеркнув, что необходимо начать строительство железной дороги.

Пашинян упомянул о проведении в ближайшие дни консультаций по данному вопросу в узком составе, чтобы уточнить имеющиеся представления – график, «дорожную карту».

«Мы намерены и желаем иметь эту железную дорогу как можно скорее», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Пашиняна, это существенно изменит экономическую, инвестиционную и, в конечном счете, политическую среду и среду безопасность в регионе.

Никол Пашинян сообщил, что с президентом Азербайджана достигнута договоренность о продолжении контактов.

«Мы продолжим контакты, пытаясь сформулировать общие взгляды и подходы к вопросам нашей повестки дня. Другими словами, согласовать и преодолеть существующие разногласия», - заключил армянский премьер.