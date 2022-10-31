По мнению Сагателяна, на встрече Пашинян-Путин-Алиев окончательный документ подписан не будет

По мнению оппозиционного депутата Ишхана Сагателяна, на встрече Пашинян-Путин-Алиев в Сочи окончательный документ подписан не будет.

Руководитель Армении несколько дней назад заявил, что Ереван готов работать над российским предложением. Депутат от оппозиции называет это ничего не стоящим заявлением.

«Когда он заявляет, что «я поддерживаю предложения, представленные российской стороной», это не имеет никакой ценности до тех пор, пока он четко не заявляет, что отвергает другой вариант. То есть, вариант, ограничивающий право Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение и вопрос Арцаха в целом. Пока он не сделал этого заявления, все остальное - игра слов, опять же попытки ввести общественность в заблуждение и вести какую-то политику с международным сообществом и маневрировать с провинциальной ловкостью», - сказал Сагателян.

На своей странице в Twitter премьер-министр Армении несколько дней назад написал, что Ереван еще в сентябре дал согласие работать на основе представленных Россией базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном. Пашинян заверил, что Армения «готова подтвердить это в Сочи», выразив при этом надежду, что Россия будет отстаивать свои собственные предложения. Премьер-министр Армении также говорил о двух пониманиях урегулирования карабахской проблемы – российском и западном, не вдаваясь в детали, заявив, что слухи о том, что российское предложение является положительным для Армении, а западное - отрицательным, не имеют ничего общего с реальностью.

Уже сегодня в Сочи Пашинян заверил Путина, что российские предложения не противоречат тем договоренностям, которые были достигнуты в Праге в начале октября при посредничестве Евросоюза. Премьер-министр подчеркнул, что на встречах, проведенных при западном посредничестве, он принимал во внимание заявления Путина.

Перед сочинским заявлением Пашиняна лидер движения «Сопротивление», требующего отставки премьер-министра, оппозиционный депутат Ишхан Сагтелян выразил недоумение: почему премьер-министр еще в сентябре утверждал, что на столе нет никакого документе, между тем, сегодня он намекает уже на два варианта документа.

«Тот, кто смотрел людям в глаза и говорил: «документа нет», обманул, эти документы лежали у него в ящике», - сказал Сагателян.

Пашинян также заявил, что готов подписать в Сочи документ о продлении присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10-20 лет. Согласно трехстороннему заявлению от ноября 2020 года, срок миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе истекает через три года. Однако для ее продления необходимо согласие всех трех сторон. Депутат от оппозиции это заявление также считает манипуляцией и поднимает вопрос: настаивал ли на этом Пашинян в ходе переговоров за прошедшие годы и преподносил ли это как предложение армянской стороны?

«Он делает очередное дешевое и популистское заявление, разве ты не понимал, какую бумагу подписывал?» - сказал Ишхан Сагателян.

Движение «Сопротивление» 5 ноября, после перерыва в несколько недель, вновь проведет митинг на площади Франции в Ереване. Напомнив о вчерашнем митинге в Степанакерте, Сагателян отметил, что он придаст новый импульс их борьбе, которая, по его словам, будет митингом единства не вокруг какого-либо лица или партии, а вокруг суверенитета Нагорного Карабаха, территориальной целостности и безопасности Армении.

«Два года он обещал армянскому народу мир, всего 1,5 месяца назад у нас за один день было более 200 жертв, враг находится на суверенной территории Армении, тела до сих пор находятся в окопах, а этот человек все еще говорит о мире», - сказал оппозиционный депутат.

На замечание о том, что спустя два года после поражения в последней Карабахской войне оппозиции все еще не удалось завоевать доверие общественности, о чем свидетельствует малочисленность митингов, Сагателян признал, что это было серьезным упущением, они не смогли в полной мере представить угрозы, нависшие над Арменией.

По словам депутата от оппозиции, сейчас наступил судьбоносный момент, из Степанакерта уже с четким мессиджем обращаются к Армении и подчеркивают, что Нагорный Карабах не будет в составе Азербайджана. По словам Сагателяна, сейчас мяч находится на поле Армении. «Мы должны понять, что, уступив Арцах, мы мира не получим», - уверен он.

Обвинения оппозиции в адрес власти остались без ответа. В течение всего дня связаться с провластными депутатами не удалось.