Парламент Карабаха обратился к России. В Степанакерте прошел многолюдный митинг

В заявлении, единогласно принятом на внеочередном заседании, карабахский парламент также предложил Москве ввести для этой цели «дополнительные политические и военные механизмы». В заявлении не уточняется, о каких именно механизмах идет речь.

Заявляя, что Нагорный Карабах никогда не был и никогда не будет в составе независимого Азербайджана, карабахские парламентарии также подчеркнули, что ни одно правительство в Армении не имеет права отказываться от миссии обеспечения безопасности народа Карабаха или рассматривать какой-либо документ, в котором существование суверенного Карабаха будет поставлено под сомнение.

«Республика Арцах [Нагорный Карабах – ред.] выступает за прочный мир и, следовательно, шаги к подписанию мирного договора, но власти Республики Армения должны подходить к признанию территориальной целостности Азербайджанской Республики с оговорками, учитывая тот факт, что азербайджано-карабахский конфликт не урегулирован», - говорится в тексте заявления.

«Любой документ и предложение, ставящие под сомнение суверенитет Арцаха, право на самоопределение и факт его реализации, неприемлемы, поскольку не отражают исторические и правовые реалии», - заявили члены законодательного органа Нагорного Карабаха.

Параллельно с внеочередным заседанием парламента Карабаха на площади Возрождения в Степанакерте прошел многолюдный митинг с участием действующего и бывших президентов Карабаха.

Ранее в беседе с Радио Азатутюн глава правящей фракции «Свободная Родина – Объединенный гражданский блок» в парламенте Карабаха Артур Арутюнян заявил, что предложения, представленные Россией по армяно-азербайджанскому мирному договору, приемлемы для Карабаха.

Отметим, что мероприятия в Нагорном Карабахе прошли накануне трехстороннего саммита лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, запланированного на 31 октября.