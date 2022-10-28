Пашинян: Армения готова работать над российским предложением

Подчеркнув, что в начале сентября Ереван дал согласие «работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией», Пашинян написал: «[Армения] готова подтвердить это в Сочи».

«Надеемся, что Россия поддержит свои предложения», — написал армянский руководитель.

Отметим, что трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана ожидается в Сочи 31 октября. Премьер-министр Армении подтвердил свое участие. Азербайджанская сторона пока публично не отреагировала на приглашение президента России.