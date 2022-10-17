Араик Арутюнян вернулся в Степанакерт, где представит подробности обсуждений в Ереване

После встреч в Ереване делегация во главе с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном вернулась в Степанакерт.

Пресс-секретарь Арутюняна сообщила «Арцахпресс», что в ближайшие дни ожидается ряд встреч, в рамках которых будут представлены подробности проведенных в Армении обсуждений.

На сегодня запланирована встреча членов делегации с фракциями Национального собрания Нагорного Карабаха, а завтра состоится расширенное заседание правительства.

Араик Арутюнян также предложил провести в ближайшие дни обсуждение в формате заседания Национального собрания.

Запланированы и встречи с членами Общественного совета Нагорного Карабаха и других общественных групп, сказала пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян, отметив, что президент Арутюнян также принял предложение дать интервью Общественному телевидению Нагорного Карабаха. По ее словам, во время интервью, запланированного на конец недели после всех встреч и обсуждений, Арутюнян ответит на волнующие общественность вопросы.

Официальные лица Карабаха прибыли в Ереван на фоне начавшихся в Степанакерте протестных митингов, которые начались после переговоров в Праге, когда Армения и Азербайджан обязались признать территориальную целостность друг друга. «Что в таком случае будет с Нагорным Карабахом?» - вопрошали участники митингов. А звучащее из Армении предложение о начале прямого диалога между Степанакертом и Баку в Карабахе считают нереалистичным.

Один из организаторов митингов Тигран Петросян заявил, что они будут продолжать сидячую забастовку до тех пор, пока не встретятся с членами делегации, не поймут окончательную позицию Армении и что нужно делать Карабаху. «Наша борьба будет непрерывной, и эта сидячая забастовка - одна из форм борьбы», - сказал Петросян.

Пробыв в Ереване неделю, делегация во главе с Араиком Арутюняном была принята в правительстве премьер-министром Николом Пашиняном.

В отличие от встречи Пашинян-Арутюнян, состоявшейся несколько дней назад, в этот раз на официальном сайте премьер-министра были опубликованы фотографии и сообщение о встрече.

Ранее делегация также встретилась со спикером Национального собрания, президентом, министром иностранных дел и секретарем Совета безопасности Армении.