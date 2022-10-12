Никол Пашинян и Араик Арутюнян встретились сегодня в правительстве

Об этом Радио Азатутюн сообщил начальник Управления информации и связей с общественностью правительства Армен Хачатрян.

Такие встречи носят периодический характер, сказал Хачатрян, не предоставив дополнительных комментариев.

На официальном сайте премьер-министра нет ни сообщения, ни фотографии со встречи.

Еще в воскресенье пресс-секретарь карабахского лидера сообщил, что делегация во главе с Араиком Арутюняном прибывает в Ереван для обсуждения с властями Армении ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В последующие дни, однако, о встрече так и не сообщалось, и ни одна из сторон не объясняла, в чем проблема.