Ален Симонян считает реалистичными прямые переговоры Азербайджан-Карабах

В то время как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что Карабах – это Азербайджан, местные армяне – граждане Азербайджана, и они не собираются обсуждать этот вопрос ни с одним международным игроком, вчера в парламенте министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян говорил о «международных каналах» переговоров Карабах-Азербайджан.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян считает, что заявления Алиева рассчитаны на внутреннюю аудиторию. «Я считаю это заявлением, сделанным для внутренней аудитории, формулировкой, которой они, так сказать, объясняют тот механизм, который был сказан и подчеркнут армянской стороной», - отметил Симонян.

На вопрос, взял ли Азербайджан на себя обязательства вести прямые переговоры с Карабахом перед зарубежной аудиторией, Симонян ответил: «Позвольте мне не отвечать на этот вопрос».

О своей готовности вести переговоры с Азербайджаном сегодня на своей странице в Facebook написал госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян, подчеркнув, что это возможно в случае восстановления полноценного формата переговоров, где Карабах признается полноправной стороной.

Если раньше Азербайджан не признавал субъектность Карабаха и отказывался садиться с ним за стол переговоров, как это возможно теперь, когда из-за поражения в 44-дневной войне позиции армянской стороны стали еще слабее? В ответ на этот вопрос Симонян заявил, что видит такую возможность. «Я считаю это реалистичным, потому что... мы видим, что обе стороны, даже со стороны Азербайджана уже звучат заявления об оптимизме. Теперь давайте не будем слишком долго говорить о том, откуда идет этот оптимизм. Я уже сказал, что мы не оставим Арцах [Нагорный Карабах] в одиночестве. Речь идет не только о гуманитарных вопросах», - сказал спикер парламента.

Спикер НС не уточняет и возможные форматы переговоров Карабах-Азербайджан или, например, кто будет посредником. Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян вчера сказал Радио Азатутюн, что они готовы вести переговоры с Азербайджаном в формате Минской группы ОБСЕ, которая фактически не работает уже много месяцев, но имеет единственный международный мандат.

Ален Симонян в этой связи сказал: «Посредник уже вторичен... Важно то, что посредник сможет иметь какое-то влияние. Мы достигли ситуации, когда понятно, что для нас не важно, кто будет посредником, важно, чтобы тот вопрос, которые поставлен сегодня на обсуждение, был решен».

Симонян также утверждает, что в Карабахе в курсе всего переговорного процесса и согласны с решениями Еревана. «Они всегда все знали. Повторяю, власти Арцаха знали каждую запятую, каждую формулировку».

На уточняющий вопрос, согласились ли власти Карабаха на то, чтобы говорилоНикось только о территории Армении, Симонян ответил: «Да. Да, они были проинформированы и согласились. Потому что другого варианта в реальности не было и быть не могло».

Если после нападения Азербайджана на Армению 13 сентября у премьер-министра Никола Пашиняна не было оптимистичных ожиданий от переговоров, то вчера в парламенте он заявил, что теперь видит путь. Что же изменилось? Председателю НС, например, внушает оптимизм привлечение к переговорас международных партнеров.