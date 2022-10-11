Делегация во главе с президентом Нагорного Карабаха уже три дня находится в Ереване, но встреча с властями РА еще не состоялась

Хотя с момента объявления о том, что делегация во главе с президентом Нагорного Карабаха Араиком Арутюняном находится в Ереване для обсуждения с властями Армении ситуации вокруг Нагорного Карабаха, уже прошло три дня, встреча до сих пор так и не состоялась, и ни одна из сторон не пояснила, в чем проблема.

На фоне протестов в Нагорном Карабахе о визите делегации в Ереван в воскресенье сообщил пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха.

Один из организаторов митингов в Степанакерте Тигран Петросян сообщил Радио Азатутюн, что утром он разговаривал с находящимся в Ереване председателем Национального собрания Карабаха Артуром Товмасяном, который сообщил ему, что делегация ждет, чтобы из России вернулся председатель Национального собрания Армении Ален Симонян и принял их.

А почему премьер-министр Никол Пашинян, который в эти дни находится в Ереване и проводит различные встречи, не принимает делегацию во главе с президентом Карабаха, у Петросяна не было информации.

«Изначально, еще раз повторяю, они должны были встретиться с Пашиняном, думаю, так и должно быть, потому что у Алена Симоняна нет такой компетенции, нет полномочий рассказывать о переговорном процессе или отвечать на вопросы», - сказал Петросян.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха уже два дня не отвечает на звонки Радио Азатутюн. Входящие в состав делегации председатель Национального собрания Карабаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Давид Бабаян, председатель комиссии НС по внешним связям Ваграм Балаян и советник президента НК Масис Маилян также не отвечают на звонки.

В правительстве Армении без дополнительных комментариев лишь сообщили, что если встреча состоится, они распространят сообщение об этом, как делали это всегда.

Тигран, Петросян из Карабаха говорит, что их сидячая забастовка будет продолжаться до тех пор, пока делегация не представит разъяснения из Еревана.

Карабахцев, в частности, интересуют подробности четырехсторонней встречи в Праге и ответ на один вопрос: если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, что будет с Нагорным Карабахом?

«Если к этим пунктам будет добавлен подпункт о том, что вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] должен обсуждаться на другой площадке, то это другое дело, либо следует добавить, что территориальная целостность Азербайджана не имеет ничего общего с Арцахом», - сказал Петросян.