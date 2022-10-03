Ереван заявляет о механизмах обсуждений между Степанакертом и Баку

Официальный Ереван после встречи глав МИД Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрама, заявил о механизмах обсуждений между Степанакертом и Баку.

Вчерашние переговоры в Женеве были, по сути, первыми, в повестку дня которых входил текст мирного договора. В сообщении азербайджанской стороны не упоминаются обсуждения Баку-Степанакерт, сообщается, что основой мирного договора являются пять принципов Азербайджана, и ничего не говорится о дополненных предложениях армянской стороны, которые касались прав и безопасности армян Нагорного Карабаха.

В своем последнем интервью премьер-министр Никол Пашинян открытым текстом заявил о том, что «мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть отделен от вопроса Карабаха», а в качестве основы для мирного договора будет достаточно признания территориальной целостности Армении и Азербайджана.

«Наше понимание таково, например, что в мирном договоре вопрос Карабаха может быть и не затронут», - отметил премьер-министр.

Глава оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян считает опасным уже официально подтвержденный властью тезис о том, что карабахская проблема должна быть отделена от переговоров по армяно-азербайджанскому мирному договору.

«Это означает просто умыть руки в вопросе Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и закрыть вопрос арцахского конфликта», - отметил Мамиджанян.

Официальные заявления Еревана и Баку отличаются еще в нескольких аспектах. Министерство иностранных дел Армении заключает свое сообщение утверждением о наличии взаимопонимания относительно того, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран. Об этом понимании ранее говорил и вице-премьер России Алексей Оверчук, утверждая, что на переговорах в трехсторонней рабочей группе ни о каком «экстерриториальном коридоре» речь не идет и идти не может. Однако в сообщении азербайджанской стороны об этом ничего не говорится.

«Слово коридор может так или иначе трансформироваться, но суть коридорной логики, по моему убеждению, остается одним из главных требований турецкого тандема, двух турецких государств», - подчеркнул Мамиджанян.

Депутат от оппозиции считает неприемлемой саму по себе встречу Мирзоян-Байрамов в том случае, когда официальный Ереван уже заявил, что Баку не выполнил достигнутую недавно в Вашингтоне договоренность, не вернув 17 армянских военнопленных. Айк Мамиджанян также спрашивает, почему параллельно со встречами министров иностранных дел сформировалась другая переговорная площадка, имея в виду периодические встречи секретаря Совета безопасности Армении и помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

«Если идут два параллельных процесса, это еще раз подтверждает сказанное мной о том, что переговорный процесс ведет Совет безопасности, а не МИД. Почему не было обязательного предусловия встречи - выполнение ранее достигнутых договоренностей?» - подчеркнул он.

Между тем, политический комментатор Армен Багдасарян считает, что сам Азербайджан на данном этапе не хочет подписывать какой-либо документ, в том числе и мирный договор, и что срыв переговоров отвечает интересам Баку.

«Чтобы воспользоваться этой ситуацией и добиться своих целей военными средствами, гораздо более тяжелым [для Армении] путем, договором о капитуляции. И если это цель Азербайджана, то Азербайджану выгодно не подписывать сейчас никаких документов, потому что подписание документа о признании территориальной целостности друг друга будет означать, что следующая агрессия Азербайджана для всего мира будет агрессией против государства, признанного ООН», - сказал политический комментатор.

Баку также сообщает, что предложил перенести на более ранний срок очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации границы с Арменией - с ноября на октябрь. После армяно-азербайджанских приграничных столкновений в середине сентября, которые стали самыми кровопролитными со времени 44-дневной войны, министры иностранных дел Армении и Азербайджана провели уже две встречи. Они также провели переговоры 20 сентября в Нью-Йорке при посредничестве госсекретаря США.