В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США и глав МИД Армении и Азербайджана

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.

«Министр иностранных дел РА подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных.

Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений», - говорится в сообщении.