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Армения

В Нью-Йорке прошла встреча госсекретаря США и глав МИД Армении и Азербайджана

19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян подчеркнул, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, применение силы или угроза силой недопустимы, а в целях предотвращения дальнейших эскалаций должны быть задействованы международные механизмы.

«Министр иностранных дел РА подчеркнул важность скорейшего урегулирования гуманитарных вопросов, в том числе возвращения военнопленных.

Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны быть вовлеченной в процесс всеобъемлющего урегулирования отношений», - говорится в сообщении.

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