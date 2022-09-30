«Ни о каком «экстерриториальном коридоре» речь не идет и идти не может» - Оверчук

Москва, Баку и Ереван в рамках Трехсторонней рабочей группы вице-премьеров не обсуждают какой-либо «экстерриториальный коридор», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель председателя правительства РФ, российский сопредседатель трехсторонней рабочей группы по вопросам регионального разблокирования Алексей Оверчук.

«Россия всегда поддерживала принцип суверенитета сторон и четко стоит на позициях заявлений лидеров трех стран от 9 ноября ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Это означает, что на переговорах Трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком «экстерриториальном коридоре», который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет и идти не может», - подчеркнул он.

По словам Оверчука, в ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима, принцип звучит так: «суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога». «Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской - то азербайджанская», - пояснил он.

По словам вице-премьера, за неполные два года проделана большая кропотливая работа. «В результате у участников переговоров есть видение маршрутов, реализация которых может привести к деблокированию региона», - сказал он.

Оверчук подчеркнул, что открытие или строительство дорог станет возможным только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам.

«На практике реализация этого принципа означает, что для въезда по деблокированным или вновь построенным дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться меры пограничного и паспортного контроля такие же, как, допустим, при въезде в Армению из Ирана. Аналогично паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан. Кроме того, обсуждаются вопросы платности использования дорог в соответствии с национальными законодательствами сторон, а также обеспечения безопасности при движении граждан, транспортных средств и грузов одной страны через территорию другой страны», - сказал российский чиновник.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неделю назад в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблее ООН, в частности, заявил, что Азербайджан требует от Армении экстерриториальной дороги, между тем в трехсторонних заявлениях об этом нет ни слова.