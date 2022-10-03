В Женеве прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения и немедленного освобождения всех армянских военнопленных. Особое внимание было уделено внедрению международных механизмов контроля за пограничной обстановкой, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул, что военные преступления, совершенные Вооруженными силами Азербайджана, должны быть четко оценены международными инстанциями, а преступники должны быть привлечены к ответственности.

Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе путем создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Положительно было оценено взаимное понимание того, что региональные транспортные маршруты должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран», - говорится в сообщении.

Отметим, что до встречи с главой МИД Азербайджана Мирзоян в Женеве провел встречи со специальным представителем Европейского союза на Южном Кавказе и по вопросу кризиса Грузии, а также с американским и французским сопредседателями Минской группы ОБСЕ.