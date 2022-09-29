В ближайшее время может состояться встреча Пашинян-Эрдоган - Рубинян

В ближайшее время может состояться встреча премьер-министра Армении и президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания, спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян.



Ранее сообщалось, что Пашинян и Эрдоган могут встретиться 6 октября в Праге.



Рубинян отметил, что «повестка дня встречи - процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией».

Он также напомнил, что последняя встреча со спецпредставилем по нормализации армяно-турецких отношений от Анкары Сердаром Кылычом состоялась в июле, когда была достигнута известная договоренность об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран и создании возможности прямых авиаперевозок грузов.



«На самом деле, 14 сентября должна была состояться встреча на границе между представителями профильных ведомств двух стран для обсуждения выполнения тех двух политических договоренностей. Но 14 сентября, напомню, эти были дни азербайджанского нападения, и по просьбе турецкой стороны встреча была отложена», - сказал Рубинян, добавив, что сроки следующей встречи пока не обговорены.



Что касается того, что договоренности фактически остались на бумаге, он заявил, что они должны быть реализованы, потому что, в конце концов, есть политическая договоренность и политическая ответственность за выполнение этой договоренности.



Рубен Рубинян также отверг предположение о том, что может быть принято предложение о посредничестве между Арменией и Азербайджаном со стороны Турции.



«Вообще посредниками могут быть нейтральные стороны. Думаю, сейчас никто не может назвать Турцию нейтральной в контексте армяно-азербайджанских отношений и вторжения Азербайджана на территорию Армении», - сказал Рубинян.

Ранее президент Турции не исключил, что может встретиться с премьер-министром Армении на саммите политического сообщества, который состоится в Праге 6 октября.

Напомним, 11 июля этого года в ходе телефонного разговора Пашинян поздравил Эрдогана с праздником Курбан Байрам, а тот в свою очередь - с наступающим Вардаваром, праздником Преображения Иисуса Христа. Руководители стран подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что будет способствовать также укреплению мира и стабильности в регионе.

Кроме того, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян выразил соболезнования Сердару Кылычу и Министерству иностранных дел Турции в Twitter в связи с крупными автокатастрофами, произошедшими в Турции 20 августа этого года, в результате которых погибли около 50 человек. А ранее посол Турции выразил соболезнования Рубену Рубиняну и МИД Армении в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу» 14 августа, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек, а два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.