Эрдоган не исключил встречи с Пашиняном в Праге

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с журналистами в Нью-Йорке по завершении своего визита в США.

«Если мы решим участвовать в саммите в Праге, Никол Пашинян тоже может быть там. Наверное, думает, что мы можем встретиться там. Может быть, у нас будет возможность обсудить с ним эти вопросы там. Однако у нас будут и некоторые инициативы на Кавказе. На данный момент мы все еще находимся на стадии планирования. Я обсужу эти вопросы с моим братом [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым, и в соответствии с этим мы предпримем шаги», - сказал Эрдоган.

Отметим, что саммит Европейского союза состоится 6 октября.