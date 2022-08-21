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Армения

Рубинян выразил соболезнования Кылычу в связи с автокатастрофой в Турции

Рубен Рубинян и Сердар Кылыч (комбинированная фотография).

Специальный представитель армянской стороны на переговорах по нормализации армяно-турецких отношений, вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян выразил соболезнования в связи с крупным дорожно-транспортным происшествием в Турции.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в Газиантепе и Мардине. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал вице-спикер НС Рубинян в Twitter, адресовав свой пост турецкому посланнику на переговорах Сердару Кылычу и МИД Турции.

Отметим, что в результате аварии в Газиантепе (бывший Айнтап) погибли 16 человек, 21 человек доставлен в больницы с травмами различной степени.

Неделю назад Сердар Кылыч направил соболезнования Рубиняну и МИД Армении в связи со взрывом и пожаром в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, в котором погибли по меньшей мере 16 человек, а двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

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