Оппозиционные фракции парламента продолжат бойкотировать заседания НС

Две оппозиционные фракции Национального собрания - «Айастан» и «Честь имею» , заявляют, что продолжат бойкотировать заседания парламента.

«Наше решение о бойкоте не изменилось», - сказал Радио Азатутюн депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян, подчеркнув, что занимаемая ими с мая позиция остается в силе.

Абраамян сообщил, что в день первого заседания парламента в сентябре они вместе с фракцией «Айастан» примут участие в «большой общественной дискуссии, связанной с реальной повесткой дня Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

А фракция «Айастан» обвинила исполнительную власть и «являющееся ее придатком парламентское большинство» в подрыве нормальной работы НС и заявила, что не будет участвовать в заседаниях парламента и его комиссий, «имеющих непервоочередные, а зачастую искусственные повестки».

Фракция отметила, что будет использовать полученный от народа мандат «для организации слушаний по представляющим реальный общественный интерес темам, разоблачения антинациональных, антигосударственных инициатив властей, их неспособности решать социально-экономические проблемы страны, коррупционных явлений, вседозволенности в судебно-правовой системе, нарушений прав человека и норм демократии и борьбы с перечисленным».

«Убеждены, что смена власти является тем необходимым минимальным условием, только при котором можно решить стоящие перед нашей страной проблемы, преодолеть вызовы, закрыть страницу поражения, выйти из этого униженного положения», - говорится в заявлении фракции.

Оппозиционные фракции Национального собрания «Айастан» и «Честь имею» с начала мая по середину июня проводили уличные акции протеста с призывами спасти Нагорный Карабах и устранить премьер-министра Никола Пашиняна, установив палатки на площади Франции в центре Еревана. Спустя полтора месяца уличной борьбы оппозиционеры заявили об изменении тактики борьбы и прекратили сидячий пикет на площади Франции. Позже глава фракции «Честь имею» Артур Ванецян и депутат фракции «Айастан» Артур Казинян сложили депутатские мандаты.

Оппозиция начала борьбу после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Они утверждают, что правительство Пашиняна намерено признать Карабах частью Азербайджана.