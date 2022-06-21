Ванецян решил сложит депутатский мандат; блок «Честь имею» прекратит свое существование

Об этом Радио Азатутюн сообщила пресс-секретарь спикер парламента Цовинар Хачатрян.

Согласно закону о регламенте Национального собрания, полномочия Артура Ванецяна будут прекращены через неделю после представления заявления спикеру парламента, если до этого он не отзовет его.

На своей странице в Facebook, касаясь своего решения сложить мандат, Ванецян, в частности, написал, что больше не видит себя в нынешнем парламенте.

«Гражданин Республики Армения проголосовал за то, чтобы мы воспрепятствовали деструктивной деятельности этих властей и вывели страну из катастрофы. Однако, на мой взгляд, этот парламент перестал быть эффективной площадкой для достижения цели», - отметил он.

По словам депутата, партия «Родина» продолжит свою деятельность вне парламента, а блок «Честь имею», образованный с Республиканской партией Армения, прекратит свое существование.

Подчеркнув, что депутатский мандат никогда не был для него самоцелью, а был лишь инструментом «служения стране и государству», Ванецян подчеркнул, что считает, что сегодня этот инструмент для этой цели уже не применим.

«Сегодня мы находимся на грани потери родины, у нас больше нет права на ошибку. Борьбе нет альтернативы, и как я неоднократно говорил, сегодня нет партийных флагов, разделительных линий и статусов в борьбе за армянский народ, Армению и Арцах [Нагорный Карабах – ред.]. Это наша общенациональная борьба, мы, члены партии «Родина», продолжим ее вместе с нашим народом», - заключил Артур Ванецян.

Ванецян, начавший 17 апреля сидячую забастовку на площади Свободы в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил тогда в интервью Радио Азатутюн, что если оппозиции не удастся добиться успеха в этой борьбе и они поймут, что все останется как прежде, то есть Никол Пашинян продолжит занимать пост премьер-министра, то он в парламент не вернется.

Ванецян утверждал, что Пашинян собирается признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. В правительстве Армении, однако, утверждали, что в ходе переговоров с Азербайджаном наоборот намерены отстаивать права и безопасность карабахских армян, а также поднимать вопрос о статуе региона.

На протяжении несколько недель сторонники оппозиции проводили различные уличные акции протеста и митинги в Ереване, установив палатки на площади Франции.

Однако 14 июня оппозиция решила демонтировать палатки и разблокировать движение автотранспорта на площади, заявив, что меняет «структуру и тактику» движения.

Сторонники Пашиняна заявили, что фактическое прекращение протестного движение свидетельствует о том, что требования оппозиции не пользуются широкой поддержкой в армянском обществе.