Депутат от блока «Айастан» Артур Казинян сложил мандат

Депутат оппозиционной фракции «Айастан», председатель партии «Единая Армения» Артур Казинян на своей странице в Facebook сообщил, что принял решение сложить депутатский мандат, не уточнив причин.

В своем посте Казинян лишь кратко отметил, что принятое им решение носит исключительно политический и тактический характер. Он заверил, что не разрывает связи с движением «Сопротивление», требующим отставки Никола Пашиняна.

«На данный момент могу лишь сказать, что больше не представляю себе дальнейшую работу в парламенте, а сохранять депутатский статус в этих условиях не могу. Это было бы нечестно. Движение «Сопротивление» имеет огромный нереализованный потенциал. Это единственная существующая на данный момент платформа, способная предотвратить новые уступки и предательство. Движение нужно сохранить и усилить. Я продолжу участвовать в акциях протеста и призываю всех присоединиться», - отметил он.

Связаться с Артуром Казиняном не удалось. В Национальном собрании сообщили, что Казинян письменное заявление об отставке спикеру парламента пока не представил.

Решение Казиняна сложить мандат последовало за инициативой правящей фракции об отстранении от должностей членов его фракции вице-спикера НС Ишхана Сагателяна и председателя постоянной комиссии по экономическим вопросам Ваге Акопяна. После этого члены двух оппозиционных фракций также подали в отставку с занимаемых ими должностей: одного председателя и трех заместителей председателя комиссии. Исключением стала Тагуи Товмасян из фракции «Честь имею», которая возглавляет комиссию по защите прав человека. Но оппозиционеры решили сохранить мандаты.

В конце своего заявления Казинян пожелал коллегам из фракции «Айастан» политической осмотрительности, отметив: «Поверьте, там много честных, преданных и патриотичных людей».

Что это за заявление, есть ли в оппозиционной фракции разногласия по поводу избранного пути, будут ли и другие отказавшиеся от мандата? Пресса пишет, что подобное намерение есть у Элинар Варданян, с которой связаться невозможно.

Гегам Манукян заверил, что у них нет разногласий

Гегам Манукян из фракции «Айастан» заверил, что разногласий у них нет, а Элинар Варданян не говорила им, что хочет отказаться от мандата.

«Не нужно искать интриги в отставке Артура Казиняна, интрига была бы, если бы Артур Казинян вышел из фракции, но сохранил мандат», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн: разве то, что Артур Казинян сложил мандат, не свидетельствует о разногласиях, Манукян ответил: «Я не думаю, что это разногласия, тем более, что Артур Казинян в своем заявлении не говорил о разногласиях. Он заявил, что, поскольку ему нечего делать в парламенте, он считает аморальным сохранять этот мандат, который принадлежит фракции «Айастан»».

Оппозиционеры, продолжающие уличную борьбу, заявили, что вернутся в парламент со своей повесткой дня, касающейся безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Но они не могут реализовать свои инициативы в парламенте из-за нехватки голосов.

На вопрос, возможно ли, что они пересмотрят решение, откажутся от мандатов, Манукян ответил: «Если вы можете задействовать свой мандат, поставить его на службу своим политическим целям, политической деятельности, то, естественно, этот мандат является необходимостью».

На вопрос, «с таким количеством мандатов они не могут, например, ввести в обращение и провести какой-либо законопроект, в таком случае зачем их сохранять», оппозиционный депутат ответил: «По такой логике оппозиции не должно быть нигде в мире, потому что большинство инициатив оппозиции отвергается властью. Но это политическая борьба, то есть, это не только законодательная деятельность. Условно говоря, я сегодня сделал несколько парламентских запросов в различные ведомства, после ответов на которые я также сделаю связанные с ними политические заявления».

А на вопрос, будут ли выдвижения кандидатур на вакантные должности вице-спикера НС и председателей комиссий, Гегам Манукян ответил, что считает, что не будут.

«То, как действует власть, та мстительность, мелочность, с которой они действовали, нетерпимость к политическим взглядам становятся причиной подобного действия, я не думаю, что они достигнут этой повестки. Во фракции, во всяком случае, подобный вопрос вообще не обсуждался», - подчеркнул он.

По словам Манукяна, Артура Казиняна в парламенте заменит председатель Союза молодежи АРФД Аргишти Геворкян.

А какое решение приняли во фракции «Честь имею»? После того, как бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, который был главой фракции «Честь имею», сложил с себя депутатские полномочия, депутатом стал бывший член партии «Процветающая Армения» (ППА), а ныне беспартийный Мартун Григорян. Откажется ли фракция от своих депутатских мандатов или сохранит их, в таком случае кто возглавит фракцию, какую тактику они выберут? На эти вопросы фракция до сих пор не ответила. Одно можно сказать наверняка: Республиканская партия Армении (РПА) продолжает участвовать в акциях протеста движения «Сопротивление».