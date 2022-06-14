Оппозиция разблокирует площадь Франции, но не возвратится в парламент

Он отметил, что палатки, установленные оппозицией на этой площади в начале мая, завтра будут убраны, добавив, что всегда «при желании и необходимости в течение двух часов на любой площади» они могут восстановить палаточный городок.

«В ходе нашей борьбы наш палаточный городок решил серьезнейший вопрос, но дальнейшая эффективность нашей борьбы не обусловлена палатками.

Мы стоим перед новым и важным этапом увеличения потенциала движения, расширения его географии, обогащения инструментария, принятия новых подходов, продолжения борьбы с четким планом действий», - заявил он.

Один из лидеров оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявил, что они будут проводить еженедельные мероприятия, в том числе уличные акции, профессиональные дискуссии по отраслевым и тематическим вопросам, встречи с народом по обязательному графику, как минимум один митинг и шествие в неделю, будут формированы территориальные и отраслевые подразделения, включая Нагорный Карабах и Диаспору. В частности, Сагателян сообщил, что на 18 июня запланирован митинг, на котором они представят свое видение Армении, а на 16 июня намечено шествие.

На вопрос Радио Азатутюн, означает ли это, что депутаты от оппозиции вернутся в парламент, Ишхан Сагателян ответил отрицательно. «Вовсе нет. Мы вернемся в парламент исключительно с нашей повесткой дня, я же не должен объявлять об этом каждое утро. Мы вернемся в парламент исключительно со своей повесткой дня, а наша и их повестки дня сегодня разнятся», - сказал он.

Отвечая на замечание представителей власти о том, почему в таком случае оппозиционные депутаты не отказываются от своих мандатов, вице-спикер НС сказал: «Эти мандаты нам выдали не в их отцовском доме, эти мандаты нам дал народ, а сегодня народ требует, чтобы мы как можно скорее их отстранили от власти, сегодня мандат и повестка народа находятся здесь, а не в парламенте. Когда мы ее внесли в парламент, они [провластные депутаты] убежали из парламента».

В результате этой борьбы, по словам вице-спикера НС от оппозиции, общество проснулось и окончательно закрылся вопрос о том, что лишь узкие слои общества интересует безопасность Нагорного Карабаха и Армении.

«Международное сообщество поняло, что здесь есть достойный народ, которого нельзя принудить к каким-либо решениям и уступкам. Сформировалась широкая консолидация вокруг национальной идеи при поддержке различных слоев и кругов общества. Было доказано, что действующая власть не имеет мандата от народа на то, чтобы вести страну к новым уступкам, полностью разрушены политические и социальные основы действующей власти», - заявил Сагателян.

По его словам, общественное требование об отстранении Никола Пашиняна четкое и однозначное, и главная задача остается нерешенной. «Арменией по-прежнему правит тот, кто представляет онтологическую опасность для всех нас, - сказал Сагателян, добавив: - Мы отстраним Никола, обязательно отстраним, но сделаем это бескровно».

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти. На митинге 1 мая было объявлено, что начнутся акции неповиновения. Оппозиция начала борьбу после заявления премьер-министра Никола Пашиняна о снижении планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Оппозиция утверждает, что правительство Пашиняна намерено признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.