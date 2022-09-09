Пашинян не проясняет, удалось ли ему уточнить с Путиным обязанности российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, месяц назад резко раскритиковавший дислоцированных в Нагорном Карабахе российских миротворцев, но на днях на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным высоко оценивший их деятельность, не проясняет, удалось ли ему уточнить с Кремлем обязанности российской миротворческой миссии или же остается неприемлемая для официального Еревана ситуация, как об этом заявил на заседании правительства глава Армении.

4 августа этого года, на следующий день после боестолкновений на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, в результате которых с армянской стороны погибли два человека и около двух десятков - получили ранения, премьер-министр на заседании правительства заявил, что после подписания заявления о прекращения огня от 9 ноября 2020 года азербайджанские вооруженные силы захватили населенные пункты и взяли в плен армянских военнослужащих в Карабахе в присутствии и с попустительства российских миротворцев.

«Захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 года и взятие в плен армянских военнослужащих в присутствии и с попустительства российских миротворцев, захват села Парух в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 года, опять-таки в присутствии российских миротворцев, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического запугивания армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы. В этом контексте становится крайне необходимым уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе», – сказал Никол Пашинян.

В тот же день Пашинян пошел еще дальше, заявив, что если безопасность линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не обеспечивается в трехстороннем российско-армянско-азербайджанском формате, следует подумать о запуске дополнительных международных механизмов. Однако премьер-министр не уточнил, что имеет в виду, говоря о дополнительных международных механизмах.

После всего этого на встрече с президентом России во Владивостоке два дня назад Пашинян высоко оценил деятельность российских миротворцев, хотя и добавил, что в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые необходимо обсудить.

«Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре. И я думаю, это очень важно подчеркнуть. Вообще, в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, и я думаю, сегодня тоже было бы очень кстати эти вопросы обсудить», - отметил Пашинян.