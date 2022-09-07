Во Владивостоке встретились Пашинян и Путин

Во Владивостоке встретились президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Перед отдельной беседой в своем выступлении Владимир Путин, отметив регулярные двусторонние контакты, развивающиеся по всем направлениям отношения между Россией и Арменией, а также сотрудничество в экономических организациях и ОДКБ, подчеркнул, что одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

«Мы все время с Вами на этот счет говорим, мы в контакте постоянном. И я рад возможности сегодня в ходе Вашей поездки в Россию, на экономический форум во Владивосток, тоже на полях поговорить по всем этим темам», - сказал Путин.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал: «Вы отметили, и я тоже хочу отметить миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Нужно признать, что это непростая миссия, мы неоднократно об этом говорили, и мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре. И я думаю, это очень важно подчеркнуть. Вообще, в смысле обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, и я думаю, сегодня тоже было бы очень кстати эти вопросы обсудить».

Пашинян выразил обеспокоенность в связи с возможной эскалацией ситуации на Южном Кавказе

Перед встречей с Путиным Пашинян выступил на пленарном заседании «Восточного экономического форума» во Владивостоке и выразил обеспокоенность в связи с возможной эскалацией ситуации на Южном Кавказе.

«Для нашего региона сейчас непростые времена, продолжаются вызовы с безопасностью. И когда внимание всего мирового сообщества и, особенно, стратегического партнера Армении в сфере безопасности - России, сконцентрировано на ситуации вокруг Украины, есть конкретные опасения, что это может привести к дестабилизации в нашем регионе», - согласно «Интерфакс», сказал Пашинян.

По его словам, в 2020 году Армения пережила войну с Азербайджаном, Баку начал войну в то время, когда все внимание России и международного сообщества было приковано к проблемам ковида.

В то же время Пашинян выразил надежду, что в тесном сотрудничестве с Россией и другими партнерами Армении удастся удержать ситуацию в регионе под контролем.

«Есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой, и это можно использовать для дестабилизации ситуации. Есть силы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы представить Армению в Москве как страну с прозападным правительством, а в Европе - пророссийским правительством, и использовать это как фактор для оправдания дестабилизации в регионе», - заявил глава правительства Армении, добавив, что по этим вопросам армянская сторона находится в тесном диалоге с партнерами, пытаясь прояснить позицию Армении по всем вопросам международной повестки.

«Наши отношения, как были, так и остаются стратегически союзническими с Россией. Россия - главный фактор безопасности Армении», - подчеркнул премьер-министр Армении.

В то же время он сказал, что не опасается, что из-за тесных контактов с Россией в отношении Армении Западом могут быть наложены вторичные санкции.

«Бояться - не очень полезная позиция. Нужно работать, чтобы управлять теми угрозами, которые появляются, и попробовать не только заметить те возможности, которые открываются, но и поработать над тем, чтобы открылись новые возможности», - сказал армянский премьер.

В своем выступлении на пленарном заседании форума Пашинян также выразил надежду на урегулирование отношений с Турцией и Азербайджаном при содействии России.

«Мы надеемся на содействие России не только как стратегического союзника Армении, но и как очень близкого партнера Азербайджана. Это открывает возможности также для Азербайджана», - отметил он.

Касаясь социально-экономической сферы, Пашинян отметил, что у Армении есть экономические проблемы, но благодаря поддержке России ситуация не является критической. В то же время он сказал, что в Армении также очень озабочены вопросами продовольственной и энергетической безопасности, в стране большая инфляция, и это оказывает прямое влияние на социальную ситуацию.

«Но должен сказать, что в целом ситуация у нас управляемая», - сказал в своем выступлении премьер-министр Армении, отметив, что в экономике Армении наблюдается хорошая динамика, есть цель достичь не менее 7-процентного экономического роста.