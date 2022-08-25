31 августа в Брюсселе состоится встреча Пашинян-Алиев

Информацию об ожидаемой встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева подтвердили в Службе информации правительства Армении.

«На повестке дня Никола Пашиняна и Ильхама Алиева стоят те вопросы, которые обсуждались ранее», - сообщили Радио Азатутюн из армянского правительства, не представив при этом подробностей.

Азербайджанские СМИ несколько часов назад также написали о предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана.

Предыдущая встреча лидеров Армении и Азербайджана также состоялась в Брюсселе три месяца назад, 22 мая, по инициативе председателя Европейского совета.

Пашинян и Алиев тогда договорились организовать заседание комиссий по делимитации и пограничной безопасности. На следующий день Ереван и Баку почти одновременно опубликовали составы комиссий по делимитации и пограничной безопасности. На следующий день руководители комиссий – вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев впервые встретились на Ерасхском направлении армяно-азербайджанской границы. Они обсудили организационные вопросы и договорились провести вторую встречу в Москве. Вторая встреча пройдет 30 августа, сообщили Радио Азат в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна.

На следующий день после московской встречи глав комиссий лидеры Армении и Азербайджана отправятся в Брюссель.