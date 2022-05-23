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Карабах

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев

Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян перед встречей в Брюсселе. 22 мая 2022г.

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, «по итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ».

«Также были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами, гуманитарными проблемами, а также урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Достигнута договоренность о продолжении трехсторонних встреч: встреча в таком формате запланирована на июль или август», - говорится в сообщении.

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