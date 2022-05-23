В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, «по итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшем ходе работы по открытию региональных коммуникаций и запуску работы Комиссии по вопросам демаркации и безопасности границ».



«Также были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между двумя странами, гуманитарными проблемами, а также урегулированием нагорно-карабахского конфликта.



Достигнута договоренность о продолжении трехсторонних встреч: встреча в таком формате запланирована на июль или август», - говорится в сообщении.