Сейчас ЕС занял более активную позицию в урегулировании конфликта - посол

Европейский союз заинтересован в примирении Армении и Азербайджана и стабильном решении проблемы. Об этом в интервью «Арменпресс» заявила глава делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, подчеркнув, что ЕС сожалеет о каждом случившемся инциденте.

Необходимо делать больше для возвращения оставшихся пленных, для поиска без вести пропавших, а также для достижения прогресса в области разминирования, отметила посол.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая заявил, что в Азербайджане находятся 39 подтвержденных пленных. Одним из них был Эдуард Мартиросов, который 23 апреля был взят в плен с позиций села Неркин Ханд Сюникской области, а 26 мая возвращен армянской стороне. Большинство из 38 пленных уже осуждены в Баку по разным обвинениям - от незаконного пересечения границы до терроризма. По неподтвержденным данным армянской стороны, в Азербайджане содержатся еще 80 пленных армян. До сих пор из Азербайджана репатриировано 150 пленных.

Приветствуя все усилия, направленные на урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, Андреа Викторин подчеркнула, что Евросоюз выступает за комплексное урегулирование всех проблем, связанных с конфликтом.

«Это не конкуренция, это взаимодополняемость за счет других усилий»

Европейский союз полностью поддерживает продвижение процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ, сказала посол Викторин, подчеркнув, что процессом действительно руководили сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Сославшись на регулярные консультации и визиты председателя Европейского совета Шарля Мишеля, а также спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клаара в Ереван и Баку, Андреа Викторин в то же время подчеркнула, что Европейский союз занял более активную позицию и играет заметную роль на самом высоком уровне.

По словам посла, эти усилия никоим образом не направлены на конкуренцию с другими субъектами или против них. «Я должна указать на это, потому что существует много спекуляций по этому вопросу. Мы должны говорить о взаимодополняемости, а не о конкуренции. Три трехсторонние встречи, прошедшие в декабре в 2021 года, в апреле и мае 2022 года в Брюсселе, были направлены на поддержку устойчивого решения. В то же время и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар инициировал встречи на высоком уровне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Эти посредничества на высоком уровне, качество контактов - это вклад, который мы можем внести в это дело, и Европейский союз действительно привержен продолжению наших усилий в этих форматах. Естественно, мы прислушиваемся к пожеланиям обеих стран. Но повторяю, это не конкуренция, это взаимодополняемость за счет других усилий», - сказала Андреа Викторин.

Напомним, что Москва заявила, что Брюссель хочет отнять у России посредничество в армяно-азербайджанском примирении.

Викторин также приветствовала установление прямого контакта между двумя министрами иностранных дел, который состоялся 16 июля в Тбилиси. «Я думаю, что все эти элементы объединяются, и прилагаются усилия для поиска стабильного решения между двумя странами», - сказала посол ЕС.

«ЕС поддерживает инициативу прямых переговоров между Арменией и Турцией»

Касаясь армяно-турецких отношений, Андрей Викторин сказала, что Евросоюз поддерживает инициативу прямых переговоров между Арменией и Турцией, выразив надежду, что это приведет к нормализации отношений.

«Важным шагом стал телефонный разговор между премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Турции Эрдоганом. Европейский моюз уже много лет проявляет активность и поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Мы хотим видеть прогресс, потому что считаем, что это выгодно для народов и откроет для них новые возможности», - заключила посол.