Вашингтон продолжает работать «над установлением долгосрочного мира» между Ереваном и Баку

Вашингтон продолжает работать над установлением всеобъемлющего и долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном, заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы продолжим делать это как на двусторонней основе, так и с единомышленниками в Евросоюзе, а также и как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира», - заявил официальный представитель Госдепа США.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно имел контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы выразили нашу глубокую озабоченность в связи с недавними боевыми действиями в Нагорном Карабахе и вокруг него, которые привели к жертвам. Мы призвали к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации между сторонами. И недавний рост напряженности подчеркивает, на наш взгляд, необходимость переговорного, всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования всех остающихся вопросов, связанных или вытекающих из нагорно-карабахского конфликта», - сказал Прайс, подчеркнув, что США остаются приверженными продолжению работы со сторонами.

На вопрос, видит ли он тот же уровень «исторических возможностей», который американская сторона видела три недели назад, и насколько эти возможности уменьшились, Прайс ответил: «Мы всегда осознавали, что это никогда не будет линейным процессом. Мы считаем, что благодаря постоянному диалогу и постоянному взаимодействию, в том числе на высшем уровне, мы сможем сделать все возможное для продвижения этого долгосрочного всеобъемлющего мира».

Обстановка на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. Минобороны Нагорного Карабаха 3 августа сообщило, что, азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции сил Армии обороны и место постоянной дислокации одной из воинских частей с применением минометов, гранатометов и штурмовых БПЛА, в результате чего были смертельно ранены двое армянских военнослужащих. 19 военнослужащих получили ранения различной степени. С азербайджанской стороны сообщалось об одном погибшем.

На фоне напряженности на линии соприкосновения Степанакерт сообщил, что Баку потребовал организовать сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией по новому маршруту вместо Лачинского коридора. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ответ на это заявил, что требование Азербайджана нелегитимно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также счел требование Баку грубым нарушением трехстороннего заявления.