Есть историческая возможность для достижения мира между Арменией и Азербайджаном - Блинкен

Госсекретарь США провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, отметив, что есть историческая возможность для достижения мира в регионе.

Согласно распространенному Госдепартаментом сообщению, в беседах как с Николом Пашиняном, так и с Ильхамом Алиевым Энтони Блинкен предложил помощь Вашингтона в открытии армяно-азербайджанских коммуникаций. Он приветствовал недавно состоявшуюся в Тбилиси встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Блинкен также подтвердил поддержку США армяно-азербайджанскому диалогу при посредничестве Евросоюза и отметил, что Вашингтон как сопредседатель Минской группы ОБСЕ с 1994 года готов помочь Армении и Азербайджану в достижении долгосрочного, всеобъемлющего мира как в двустороннем формате, так и вместе со странами-единомышленниками.

В беседе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Блинкен также приветствовал достигнутые конкретные договоренности в направлении урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а в беседе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал его освободить «всех оставшихся армянских задержанных».

Согласно распространенному правительством Армении сообщению, премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность мирной повестке дня.

По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, Алиев охарактеризовал встречу в Тбилиси как первый шаг в переговорах по армяно-азербайджанскому мирному договору и сообщил, что Баку уже сформировал необходимую комиссию для подготовки договора и ожидает, что Ереван сделает то же самое.

По словам директора Института Кавказа Александра Искандаряна, главная цель дипломатии США и Евросоюза в нынешних армяно-азербайджанских отношениях – разрядить обстановку, воспрепятствовать вспышке новой войны, а для этого нужны какие-то переговоры, желательно с определенным результатом.

«Я не думаю, что даже в ближайшие годы [между Арменией и Азербайджаном] возможно общее мирное урегулирование. Но я считаю, что в ближайшее время (это не значит через месяц) какие-то сдвиги и результаты этой активности возможны. Об этом свидетельствуют многие показатели. Например, разминирование армяно-турецкой границы на турецкой стороне, которое сегодня идет», - отметил Искандарян.

Что касается слов Блинкена о Минской группе ОБСЕ, то, по мнению политолога, они имеют как минимум два смысла. Во-первых, несмотря на многочисленные заявления, формат Минской группы не умер. Во-вторых, параллельно апробируются разные платформы для продвижения армяно-азербайджанских переговоров.

«Есть формат «3+3», предложенный турецкой стороной. Есть российско-армянско-азербайджанский формат, который продвигают русские. Есть вариант, предлагающий в настоящее время вообще не думать об урегулировании конфликта, а заняться другими вопросами: дорогами, границами. Есть вариант Евросоюза, который предлагает площадку для обсуждения. Один из вариантов, лежащих на столе - старый, Минский процесс. Он окончательно не мертв. Есть люди, которые получают зарплату, есть офисы, чиновники, которым выделяют деньги на поездки. Они посещают регион и встречаются друг с другом. Трудно сказать, что формат [Минской группы ОБСЕ] действенен. Но этот формат окончательно не умер, о его закрытии не было объявлено», - подчеркнул Искандарян.

Политолог Тигран Григорян также скептически относится к тому, что в обозримом будущем Армения и Азербайджан смогут подписать соглашение о примирении.

«Потому что требования Азербайджана в этом процессе настолько максималистские, что ни одна власть в Армении просто не сможет подписать подобный документ, даже при большом желании, это политически невозможно, как бы общественность не пугали войной. Но мы знаем, что Азербайджан представляет себе мирное соглашение без включения какого-либо вопроса, касающегося Нагорного Карабаха. То есть, подход Азербайджана заключается в том, что Нагорного Карабаха не существует, вопрос статуса не может обсуждаться даже в составе Азербайджана. В этом случае, думаю, нереально ожидать, что будут какие-то серьезные подвижки», - подчеркнул политолог.

По словам Григоряна, с другой стороны, трудно представить, что Россия на самом деле выступает за заключение армяно-азербайджанского мирного договора, после чего российское военное присутствие в регионе может потерять смысл.