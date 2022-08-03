Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом нелегитимно - секретарь Совбеза

Требование Азербайджана заменить связывающий Нагорный Карабах с Арменией Лачинский коридор другим маршрутом нелегитимно, сегодня в интервью «Арменпресс» заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Сославшись на 6-й пункт трехстороннего заявления, подписанного премьер-министром Армении, президентом РФ и президентом Азербайджана 9 ноября 2020 года, в котором определены вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, Армен Григорян отметил: «По согласованию сторон (то есть, Российской Федерации, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

Подчеркнув, что за это время в этом направлении была проделана определенная работа, Григорян в то же время сказал, что на данный момент согласованного плана пока нет.

«Во всяком случае Армения не согласилась ни на один план, поэтому требование Азербайджана нелегитимно», - сказал секретарь Совбеза.

Григорян также отметил, что Армения уже предложила в трехстороннем формате согласовать и подписать план и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой. «Это именно то, что предусмотрено трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года», - сказал секретарь Совбеза, не уточнив, какие сроки предполагает предложенный Арменией график.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян вчера на расширенном заседании Совета безопасности заявил, что азербайджанская сторона посредством дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента потребовала организовать передвижение Карабах-Армения по новому маршруту.

Как отреагировал официальный Степанакерт на это требование азербайджанской стороны, в сообщении, распространенном вчера после заседания Совета безопасности НК, не уточняется. Не указывается также, в какие сроки Баку требует задействовать новый маршрут.

Азербайджанская сторона уже заканчивает строительство дороги на своей территории, а армянская сторона сообщила, что еще занимается проектированием.