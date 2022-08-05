Мы хотим, чтобы РФ дала оценку того, исходит ли поведение миротворцев из политики Москвы – провластный депутат

Москва пока не видела предложений Армении касательно уточнения деталей миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сегодня на встрече с журналистами заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Пашинян на вчерашнем заседании правительства обвинил российских миротворцев в том, что после войны в их присутствии и с их попустительства в Нагорном Карабахе произошел ряд инцидентов: захват сел Хцаберд и Хин Тагер и пленение армянских военнослужащих, захват села Парух, нарушения режима прекращения огня.



«Мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать», - сказал Лавров, комментируя заявление Пашиняна.

«Все стороны трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией, могут предлагать дополнительные инициативы для урегулирования ситуации и решения противоречий», - сказал глава МИД РФ.

Публичной реакции властей Армении на заявление Лаврова пока нет. Что может изменить риторика премьера? Депутат парламента от правящей партии Виген Хачатрян считает, что время жеманства прошло, надо быть честными с общественностью.

«Ситуация изменилась, и премьер-министр представил свои подходы, соответствующие изменившейся ситуации, это нормально. Что сделает Россия, это уже задача России. Я не думаю, что премьер-министр хочет что-то навязать России», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

В ответ на вопрос, о каких решениях идет речь, провластный депутат призвал подождать. Каких-либо настроений против России нет, уточнил член команды Пашиняна. По его словам, обвинение премьера направлено не против России, а против поведения миротворцев, которое может не иметь отношения к политике Москвы.

«Мы хотим, чтобы Россия выполнила свои обязательства и соответственно дала оценку того, исходит ли поведение миротворцев из политики России или здесь есть противоречие», - пояснил Виген Хачатрян.