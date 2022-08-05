Глава МИД РФ: Москва не получала от Еревана предложений по миротворческой миссии в Карабахе

Так российский министр прокомментировал призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна конкретизировать деятельность российских миротворцев на фоне эскалации напряженности в регионе. Трансляция выступления велась на YouTube-канале российского МИД.

«Мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать», — сказал российский министр, передает News.ru.

При этом он подчеркнул, что все стороны трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией, могут предлагать дополнительные инициативы для урегулирования ситуации и решения противоречий.

Накануне Никол Пашинян в ходе заседания правительства заявил, что события в Нагорном Карабахе вызывают ряд вопросов касательно деятельности российских миротворцев. По его словам, необходимо согласовать детали миротворческой операции в регионе. Председатель правительства Армении указал, что ожидает от российских военнослужащих «пресечения любой попытки нарушения линии соприкосновения».