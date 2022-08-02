На данный момент ситуация в Карабахе сравнительно спокойная - Давид Бабаян

На границе в Нагорном Карабахе сохраняется стабильная напряженность, сообщила сегодня утром Армия обороны Нагорного Карабаха.

Ситуация обострилась со вчерашнего утра. Согласно официальному сообщению, азербайджанские подразделения на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны предприняли попытки пересечения линии соприкосновения. Армянская сторона пресекла эти попытки.



По неофициальной информации, нападение было совершено в направлении Гандзасара, по официальной - в направлении села Нарештар, входящего в состав общины Ванк, что в 20 километрах от Гандзасара. Эту информацию Общественному телевидению Нагорного Карабаха сообщил глава общины Ванк Андрей Саргсян.

«Около 9 часов утра были обстрелы со стороны Азербайджана по нашим позициям, к счастью, наши ребята пресекли атаки и наступления. Наши ребята находятся на наших позициях», - сказал Саргсян.

На данный момент ситуация сравнительно спокойная. Азербайджан не изменил своей позиции и политики, написал сегодня на своей странице в Facebook министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян. «Нужно понимать, что ситуация в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.], в мире в целом сложная, и в этом случае следует проявить очень профессиональный и патриотический подход», - написал Бабаян.



В результате вчерашней напряженности был ранен военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха Альберт Бахшиян. По сегодняшним данным, состояние здоровья раненого военнослужащего удовлетворительное, его жизнь вне опасности.

Госучреждения призывают не верить неофициальным источникам, следить за официальными новостями. Между тем, Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о событиях, начавшихся вчера утром, спустя 11 часов, то есть поздно вечером, когда в СМИ и Интернете распространились новости об ожесточенных боях.



Армия обороны подтвердила напряженность, но опровергла ожесточенные бои, сообщив, что руководство Нагорного Карабаха совместно с командованием Армии обороны и российскими миротворческими силами предпринимает шаги по урегулированию ситуации.



В СМИ также сообщалось об обострении ситуации на армяно-азербайджанской границе, в частности на Гегаркуникском участке, однако пресс-секретарь Минобороны Армении сегодня сообщил Радио Азатутюн, что ситуация на границах Армении и вчера, и сегодня спокойная.

«Распространяющаяся в Интернете информация о том, что на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы существует напряженность, не соответствует действительности», - сказал пресс-секретарь Минобороны Армении.

Из правительства Армении до сих пор нет никакой реакции в связи с напряженностью на границе в Карабахе. Арсен Торосян из правящей фракции написал на своей странице в Facebook о необходимости учиться на ошибках прошлого и идти к миру.

Вчера на фоне новостей о попытке азербайджанского продвижения в Карабахе заместитель госсекретаря США провела беседу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Официальный Ереван сообщил, что Арарат Мирзоян обсудил с Карен Донфрид существующую в регионе среду безопасности, вопросы, касающиеся урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также нагорно-карабахского конфликта. А Джейхун Байрамов, согласно официальному Баку, отметил, что стороны полностью должны исполнять свои обязательства, заявив, что «вопреки обязательствам, предусмотренным в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана».

А сегодня Байрамов вновь говорил о «Зангезурском коридоре». Он заявил, что открытие транспортных коммуникаций в регионе принесет пользу всем странам региона.